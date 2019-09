Gemma Galgani come Marylin Monroe/ Video, Uomini e Donne: getto d’aria e vestito…

Gemma Galgani sarà la protagonista assoluta di una sfilata davvero “bollente”. Nel corso della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne che andrà in onda la prossima settimana, l’amatissima dama sfilerà di rosso vestita sollevando l’abito in stile Marylin Monroe. Dopo questo particolare siparietto, Tina Cipollari avrà modo di scagliarsi ancora una volta contro la torinese, rea di assumere pose e atteggiamenti ben oltre la sua età anagrafica. La dama ha scelto un abito molto simile a quello indossato dall’attrice americana in Quando la moglie è in vacanza. A differenziare l’abito della mitica e attrice e della dama, solamente il colore. Gemma ha scelto un rosso-arancio piuttosto che il bianco della celebre pellicola americana. Dopo avere iniziato a sfilare normalmente sulla passerella, un getto di aria ha cominciato a far volare la sua gonna, tra l’imbarazzo generale e le facce sconvolte di Tina e Gianni. L’inquadratura si è spostata su Maria De Filippi che, per le risate, si è stesa sul gradino da cui conduce Uomini e Donne.

Gemma Galgani come Marylin Monroe

La prossima settimana, durante la nuova puntata del trono over di Uomini e Donne vedrete Maria De Filippi in ginocchio, Gianni Sperti a bocca aperta e Tina Cipollari piegata in due. Cosa è successo? Semplicemente una sfilata con protagonista Gemma Galgani come Marylin Monroe. Sul web intanto, il video è già diventato virale con tanto di commenti. “Vogliamo il trono over e le sfilate da qui a giugno senza intramezzi fastidiosi del trono classico”, ironizza qualcuno dopo avere visto il video in questione. “Ci voglio quindici puntate! Non potete lasciarci così e non trasmetterla integralmente! Diteci almeno che la metterete su Witty!”, si legge su Twitter. E ancora: “Ma se magari non tagliamo queste scene che vi danno tutto lo share della puntata sarebbe cosa buona e giusta”, “Mai riso tanto. Nei momenti di depressione sarà la mia cura!”. “Ma come ti è venuto in mente”, commenta invece Tina Cipollari dopo essersi “ripresa”.





