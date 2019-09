Uomini e Donne/ Gemma Galgani: “Tre uomini per me…” (Trono Over)

Si preannuncia una partenza esplosiva del nuovo Trono Over di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 fa il suo ritorno da lunedì 16 settembre su Canale 5 anche se non c’è ancora la conferma ufficiale che sia proprio il trono over ad aprire le danze. Anche questa volta i fan avranno a che fare con molti volti noti che lo scorso anno hanno appassionato ed incuriosito il pubblico italiano ma i riflettori sono tutti puntati su Gemma Galgani, l’indiscussa regina del Trono Over che, stando alle prime indiscrezioni trapelate dalla registrazioni del programma sarà contesa da ben cavalieri. Proprio così, la dama torinese comincia la nuova edizione del dating show con ben tre uomini pronti a conquistarle il cuore. Si tratta di JeanPierre, Gianfranco e Franco anche se durante la puntata assisteremo alla prima eliminazione. Gemma, infatti, è uscita in esterna con Franco, ma le cose non sono andate bene spingendo la dama ad eliminarlo dal programma.

Gemma Galgani corteggiata da tre cavalieri, ma…

Gemma Galgani dopo aver eliminato Franco decide di continuare la conoscenza solo con JeanPierre e Gianfranco, ma durante la puntata un retroscena che ha creato l’ennesima polemica. Anna Tedesco, rientrata nel parterre del programma, ha preso la parola per raccontare un’indiscrezione rivelatale dal cavaliere JeanPierre che le avrebbe confidato di non provare alcun interesse per la dama torinese. Il cavaliere ha prontamente smentito le parole di Anna precisando però che tra lei e Gemma avrebbe preferito sentirsi con la prima. Le parole di JeanPierre hanno naturalmente deluso moltissimo Gemma, ma non è dato sapere se la dama torinese ha eliminato anche lui oppure no. Durante la puntata si è passati poi a parlare dello scontro tra Armando e Ivan per via di Valentina F, che è uscita per un periodo con il cavaliere napoletano anche se le cose non sono andate bene. L’attenzione poi si sposta tutta su Ida Platano che in studio si è ritrovata faccia a faccia con l’ex compagno Riccardo Guarnieri.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: scenata di gelosia in tv

Tutto è nato dal fatto che Riccardo Guarnieri non gradisce il rapporto di amicizia nato tra Ida Platano e Armando Incarnato. Questa notizia ha scatenato la gelosia del cavaliere che ha fatto scoppiare in lacrime la dama che è stata soccorsa da Ivan. La Platano, infatti, dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri ha cominciato a sentirsi telefonicamente sia con Armando che con Ivan. In studio anche Anna Tedesco che, dopo la rivelazione sul corteggiatore di Gemma Galgani, ha parlato di una nuova conoscenza appena iniziata con un cavaliere e non solo. La Tedesco, infatti, ha raccontato di aver rivisto Giorgio Manetti con la fidanzata in un locale di Firenze. Infine al centro dello studio è arrivata Barbara De Santi che ha parlato di una nuova frequentazione con Stefano, un cavaliere misterioso che sembrerebbe averla conquistata cuore e testa. Come finirà?



