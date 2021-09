Gemma Galgani, due di picche a Uomini e Donne/ Massimo sceglie Isabella, ma Tina…

Colpo di scena nello studio di Uomini e Donne. Dopo lo spazio dedicato a Joele Milan e all’esterna con Ilaria, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma Galgani e Isabella Ricci annunciando la presenza di un corteggiatore che ha chiamato la redazione chiedendo di conoscere entrambe. “Se ha meno di 40 anni si dichiarerà per Gemma, se avrà più di 40 anni sarà per Isabella”, dice Tina Cipollari prima di vedere Massimo.

Gemma Galgani tamponata in auto/ Uomini e Donne, Tina: "gli airbag sono nuovi"

Il cavaliere raggiunge il centro dello studio complimentandosi con le due dame per l’eleganza. Massimo, poi, svela di aver cambiato idea e di voler conoscere solo Isabella. “Volevo conoscere entrambe, poi, dopo aver assistito al litigio tra Gemma e Tina, ho cambiato idea e chiedo di conoscere solo Isabella”, dice il cavaliere spiazzando lo studio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 settembre: nuova delusione per Gemma?

Tina Cipollari difende Gemma Galgani

Massimo spiega di non aver gradito l’atteggiamento di Gemma Galgani durante la discussione con Tina Cipollari e di voler conoscere solo Isabella Ricci. Tina Cipollari, però, non crede affatto alla versione del cavaliere. “Quando chiami in trasmissione per conoscere Gemma, la conosci già. Non è la prima volta che Gemma litiga con me e non è la prima volta che discute con Isabella Ricci. Non credo alla tua versione”, sbotta Tina Cipollari.

“E’ la prima volta che dice una cosa a mio favore”, nota la dama di Torino. Isabella Ricci, nel frattempo, decide di non conoscere Massimo scatenando la reazione di Armando Incarnato. “Facevi più bella figura dicendo che non ti piace il signore piuttosto che fare paragoni tra te e Gemma”, spiega il cavaliere napoletano.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari e Isabella Ricci?

© RIPRODUZIONE RISERVATA