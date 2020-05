Gemma Galgani e Barbara De Santi, lite a Uomini e Donne/ “Fai attenzione perchè…”

Pubblicità

Scintille a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Barbara De Santi. La dama di Torino è tornata ad essere la protagonista indiscussa del programma di Maria De Filippi per la sua conoscenza con il 26enne Sirius. Oltre a dover gestire le frecciatine di Tina Cipollari, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Gemma finirà anche nel mirino di Barbara De Santi che seguirà la trasmissione dalla propria abitazione. Gemma si accomoderà al centro dello studio per parlare del rapporto con Sirius il cui vero nome è Nicola Vivarelli. Tina Cipollari la esorterà ad andare incontro al suo giovane corteggiatore cambiando il proprio atteggiamento. Nicola arriverà così in studio scatenando l’entusiasmo di Gemma che lo accoglierà con un grandissimo successo.

GEMMA GALGANI E BARBARA DE SANTI LITIGANO A UOMINI E DONNE

A rovinare il momento di gioia di Gemma Galgani che svelerà di non avere alcuna paura della giovane età di Sirius sarà Barbara De Santi che continuerà a rivolgere una serie di domande al 26enne facendogli notare che, a causa della grande differenza d’età con Gemma, anche qualora dovesse nascere l’amore, potrebbe ritrovarsi solo da un momento all’altro. Le intromissioni della De Santi faranno infuriare Gemma che si scaglierà contro Barbara esortandola a non tirare troppo la corda. “Fai bene attenzione, che io apro il vaso di pandora“, dirà Gemma mentre Sirius, oltre a ribadire il proprio interesse per Gemma e la sua voglia di conoscerla davvero, lancerà una frecciatina a Barbara accusandola di essere gelosa della Galgani e dando il via ad un durissimo botta e risposta tra le due dame.



