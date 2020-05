Sirius e Gemma Galgani/ Uomini e donne: Barbara de Santi punta il dito e Tina…

Pubblicità

La prima puntata del trono over di Uomini e donne si è conclusa ieri pomeriggio con la sfilata e gli ultimi colpi di coda dei protagonisti in studio. Quello che si evince dal promo della puntata di oggi, invece, è che i protagonisti hanno dei vestiti diversi e, quindi, si riprenderà tutto da capo con l’arrivo al centro dello studio di Gemma Galgani e la discesa dalle scale di Sirius. Dopo questi primi giorni di conoscenza, i due sono ancora nel bel mezzo della loro conoscenza e hanno deciso davvero di farsi scivolare addosso le polemiche e le critiche di questo giorno, ma fino a quando? Anche oggi i due prenderanno posto al centro dello studio per salutarsi e raccontare come sono stati questi giorni in cui, finalmente, sono stati liberi di sentirsi al di fuori e lontano dalle telecamere.

GEMMA GALGANI E SIRIUS CONTRO BARBARA DE SANTI E GEMMA

Lo sguardo di Gemma Galgani lascia pensare che sia tutto filato liscio e anche quello che dirà Sirius durante la puntata farà pensare lo stesso. Il video anticipazioni di Uomini e donne mostra da una parte Tina Cipollari, pronta ad attaccare la dama torinese sottolineando il fatto che vuole essere giovane e, per questo, deve cercare di andare incontro al volere di Sirius, dall’altra parte, invece, c’è Barbara de Santi che punterà il dito contro i due e, in particolare, farà notare a Nicola che rimanere vedovi è brutto, ricordandogli così la differenza di età tra lui e Gemma. A quel punto la dama torinese darà di matto urlando e gridando contro Barbara de Santi e minacciando di essere “un vaso di Pandora” da cui potrebbe uscire di tutto. Dall’altra parte anche Sirius non si tirerà indietro accusando la maestrina di essere un po’ gelosa ed è per questo che continua a parlare così.



