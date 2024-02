Gemma Galgani e Giancarlo, Uomini e Donne/ Dopo la rottura, nuovo chiarimento

Gemma Galgani e Giancarlo, cos’è successo a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Giancarlo aprono la nuova settimana di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere del trono over si accomodano al centro dello studio nel corso della puntata del 26 febbraio. Un confronto, quello tra Gemma e Giancarlo, che arriva dopo il durissimo scontro della settimana scorsa. Durante un’esterna, tra Giancarlo e Gemma c’è stata una pesante discussione che è continuata anche nello studio. Dopo aver sperato di aver trovato un uomo con cui cominciare una nuova frequentazione, Gemma è rimasta fortemente delusa dall’atteggiamento di Giancarlo che, utilizzando una scusa, ha deciso di allontanarsi per conoscere altre dame.

“Scusa Giancarlo, ma una scusa meno banale? Questa donna non ti interessa e ci può stare ma a te di Gemma non ti frega niente. Penso che Gemma tu l’abbia vista in tv. Qual è stata la cosa che ti ha sconvolto? Il numero degli uomini citati?”, è stata la domanda fatta da Tina Cipollari schierandosi dalla parte di Gemma che decide di chiudere la conoscenza.

Buovo confronto tra Gemma Galgani e Giancarlo a Uomini e Donne

Maria De Filippi chiama Giancarlo e Gemma al centro dello studio aprendo la puntata di Uomini e Donne del 26 febbraio. “Giancarlo ha chiesto un confronto perché dice che non si è spiegato bene”, afferma Maria De Filippi. “Ma qual è la finalità di questo confronto? Per ricominciare?”, chiede Tina. “No, è solo un confronto di chiarimento“, risponde la conduttrice. “Allora andiamo avanti, non perdiamo tempo”, commenta la bionda opinionista che trova inutile l’ennesimo confronto. “Ci sono stati alcuni atteggiamenti tuoi che non mi sono piaciuti”, sostiene Giancarlo.

“Adesso ti viene in mente? Devi recuperare? Non ci so perché le cose avvengono in tempo reale e se ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio potevi dirlo subito”, sbotta Gemma che considera ormai il discorso chiuso.











