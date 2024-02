Gemma Galgani, lite con Giancarlo a Uomini e Donne/ “Datti una regolata e rispettami”

Gemma Galgani, duro scontro con Giancarlo a Uomini e Donne

Gemma Galgani, dopo essere rimasta in silenzio per diverse settimane, torna ad essere protagonista di Uomini e donne. Nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 19 febbraio, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma per poi mandare in onda il filmato dell’esterna. L’appuntamento tra la dama e il cavaliere non è andato nel migliore dei modi. Tra i due, infatti, parte subito una discussione quando Giancarlo confessa a Gemma di aver pensato alle parole dette da Tina Cipollari in studio.

Nel filmato, Gemma trattiene a stento le lacrime e mostra tutta la propria delusione per l’atteggiamento di Giancarlo: “Datti una regolata e rispettami in quanto donna”, sbotta la dama di Torino nel video pubblicato in anteprima da WittyTv.

Gianlcaro e Gemma Galgani: dura lite in studio a Uomini e Donne

Concluso il filmato dell’esterna, Gemma Galgani e Giancarlo si confrontano in studio. Come mostra il video spoiler pubblicato da WittyTv, in studio, il cavaliere appare visibilmente difficoltà mentre Gemma, decisa, chiude definitivamente la conoscenza. Come svelano, inoltre, le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, pare che lo studio si schiererà totalmente dalla parte di Gemma puntando il dito contro Giancarlo.

Dopo aver creduto di poter cominciare una nuova conoscenza, per Gemma, nella puntata di Uomini e Donne del 19 febbraio, arriva una nuova delusione. Cosa farà, invece, Giancarlo? Resterà in trasmissione per conoscere altre persone?











