Remo, Paolo e Michele: ex di Gemma a Uomini e Donne/ Lei piange: “Tina basta!”

Remo, il cavaliere con cui Gemma lasciò il trono over, si lascia andare a dolci ricordi sulla Galgani. “Ci siamo conosciuti qua e stavamo bene. Siamo usciti insieme dalla trasmissione e, poi, per motivi di tempo, non sono potuto andare a Torino e poi una sera siamo andati a cena, ci siamo trovati nella hall dell’albergo e ci siamo baciati. C’è stato un bacio, come è stato detto nelle ultime puntate, molto umido. C’è stata una storia pulita”, spiega Remo. Tocca poi a Paolo che ha conosciuto Gemma dopo la fine della sua storia con Gemma Galgani. “Non ho dormito con Gemma anche perché fisicamente non mi piaceva perché vedendola in privato ho visto una donna leggermente diversa da quella che ho visto in studio”, spiega il cavaliere. “Stai dicendo una cattiveria, vorrei vedere te nudo. Non puoi parlare così di una donna”, sbotta Gianni. Gemma, poi, entra in studio in lacrime. “Basta, non posso entrare sempre con il magone”, sbotta la Galgani che non sopporta più l’atteggiamento della Cipollari. A consolare Gemma è Remo che le dice: “ti ridarei quel bacio”. Le parole di Remo rendono felice Gemma che, prima di salutarlo, balla con lui (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Michele, ex di Gemma Galgani: “da parte mia non c’era attrazione fisica”

Tina Cipollari contro Gemma Galgani. “Sono stanca di passare per visionaria perché lei continua a dire di aver avuto solo tre storie in dieci anni” – afferma Tina Cipollari che poi chiede a Maria De Filippi di mandare in onda il filmato in cui incontra gli ex di Gemma. “So che la mummia ha comprato il vostro silenzio. Voi non dovete avere paura. Io vi farò le domande in studio. Ormai tutto è venuto a galla. Gemma soffre di una grave patologia che non superino i 35 anni. Mi raccomando, dovete essere sinceri. Non so che effetto farete su di lei perché rivendendovi ripenserà alla storia che ha avuto con ciascuno di voi. Mi raccomando, sinceri”, aggiunge ancora Tina. “Tu hai omesso la verità per anni” dice poi la Cipollari a Gemma. “Tina sei convinta che lei abbia avuto rapporti intimi con tutti?”, chiede Maria De Filippi. “Sì”, risponde Tina che poi annuncia l’ingresso in studio di Remo, Paolo e Michele. “Io avevo tentato parecchie volte di contattarla, di avere il suo numero. Dopo l’ennesima volta, lei ha accettato e mentre ballavamo lei mi chiese ‘tu faresti l’amore con me”’. Quella richiesta io l’ho interpretata in maniera diversa perché a lei sembrava strano che un uomo della mia età fosse interessato a lei”, spiega Michele. “Queste tre notti a Bari come le avete trascorse?”, chiede Tina. “Sono stato molto bene, ma non abbiamo fatto niente anche perché la chiusura della nostra conoscenza è stata causata dal fatto che da parte mia non c’era quella attrazione fisica”, conclude Michele (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Remo, Paolo e Michele tornano a Uomini e Donne

Remo, Paolo e Michele, alcuni degli ex di Gemma Galgani, tornano a Uomini e Donne rispondendo all’appello fatto da Tina Cipollari nelle scorse puntate del trono over. Nella nuova puntata della versione senior del dating show di canale 5, Maria De Filippi, annuncia la presenza di alcuni ex cavalieri che, in passato, hanno frequentato Gemma Galgani. Su richiesta di Tina Cipollari, decisa a scoprire la verità sulle frequentazioni della dama di Torino, la redazione ha contattato alcuni ex di Gemma che hanno accettato di tornare in trasmissione per svelare i dettagli del rapporto che hanno avuto con la Galgani. Dopo averli incontrati fuori dallo studio, Tina, con l’aiuto di Gianni Sperti e della mappa degli amori di Gemma, farà una serie di domande a Remo, Paolo e Michele che esaudiranno le curiosità di Tina.

Gli ex di Gemma Galgani: Remo, Paolo e Michele rispondono alle domande di Tina Cipollari

Tina Cipollari rivolge una serie di domande a Remo, Paolo e Michele, pronti a soddisfare tutte le curiosità della bionda opinionista del trono over di Uomini e Donne, convinta che la dama di Torino abbia avuto più storie importanti rispetto a quanto raccontato. “Dovete dire la verità”, dice Tina. In studio, Remo, Paolo e Michele si dicono pronti a rispondere a tutte le domande. Alcune risposte, però, scatenano la dura reazione di Gianni Sperti che, pur essendo divertito dalla situazione, di fronte ad alcune dichiarazioni, fa notare come non sia un atteggiamento elegante quello di un uomo che svela i dettagli di una storia ormai finita. Anche la reazione di Gemma Galgani non si fa attendere. La dama, infatti, non nasconde la propria amarezza nei confronti dell’atteggiamento di Tina nei suoi confronti.



