GEMMA GALGANI E SILVIO CHIUDONO A UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi “Rapporto malsano”

Tutto finito tra Gemma Galgani e Silvio

Gemma Galgani e Silvio chiudono definitivamente la frequentazione a Uomini e Donne. “Sono venuto per te e ho detto chiaramente sin dall’inizio che non mi interessava nessun altro. Ti ho corteggiato, ci siamo divertiti, abbiamo parlato e scherzato. A Roma sono sempre venuto da te e quindi ho utilizzato tutto il tempo possibile per conquistare. Fin dall’inizio ti ho detto che non ero venuto da te per il sesso ma per vedere se poteva esserci un’intesa. Io dopo di te vado a casa. Io sono venuto per te, ho dedicato esclusivamente un mese e mezzo a te e non mi interessano altre donne. Ho cercato di coinvolgerti ma non per fare sesso con te, ma per trovare un’intesa. Io vado a casa con la coscienza a posto”, dice Silvio al centro dello studio.

“Nel momento in cui ci conosciamo e sai che certe cose non mi piacciono e che sono volgari, perchè devi continuare? Io non sono riuscita a raccontare quello che mi hai detto neanche ad un’amica”, dice Gemma. “Lascerei perdere. Da come tu ti rivolgi a lui e lui si rivolge a te mi sembra tutto tranne che un rapporto sano, anzi mi sembra un rapporto malsano”, commenta Maria De Filippi chiudendo l’argomento.

Gemma Galgani e Silvio: storia finita a Uomini e donne

Tutto finito tra Gemma Galgani e Silvio. La frequentazione tra la dama e il cavaliere del trono over è giunta definitivamente al termine. La notizia era nell’aria dopo il malcontento espresso da Silvio nella scorsa puntata. Il cavaliere non ha mai nascosto di voler avere anche un approccio più fisico con Gemma la quale, invece, si è sempre frenata portando Silvio a credere di non piacerle realmente e di non voler portare avanti una frequentazione in cui non crede più.

“Ho organizzato tutto per arrivare a una conclusione, perché in un mese e mezzo di frequentazione mi sono sempre reso conto di non piacerle. Volevo vedere se mi sbagliavo, ma la serata è andata come mi aspettavo. La mattina dopo che lei ha dormito sul divano e io in camera da letto pensavo tornasse a casa sua, invece, mi ha dato un bacio e ha fatto come se nulla fosse. Io chiedevo solo verità e coerenza. Io ho sempre detto che se non interessavo sarei andato a casa“, ha raccontato Silvio nella scorsa puntata.

L’addio tra Gemma e Silvio

Gemma Galgani ha provato a compiere un passo nei confronti di Silvio cercando di trovare un punto d’incontro, ma il tentativo non è andato nel migliore dei modi. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 30 marzo, Gemma e Silvio si confrontano nuovamente annunciando la fine della frequentazione.

Silvio, così, decide anche di lasciare definitivamente la trasmissione nonostante il tentativo di Gianni Sperti e Tina Cipollari di convincerlo a restare in trasmissione per poter continuare a cercare l’amore anche per l’arrivo in trasmissione di due signore che hanno chiesto espressamente di conoscerlo. Silvio, però, non cambia idea e decide di lasciare il programma.

