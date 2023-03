Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Per Silvio, ho chiamato la psicologa e…”

Gemma Galgani, la rivelazione sulla psicologa

Gemma Galgani torna a confrontarsi con Silvio nella puntata di Uomini e Donne del 29 marzo. La dama di Torino del trono over ammette che non si aspettava affatto la decisione di Silvio di chiudere la frequentazione. Il cavaliere, però ribadisce che dopo un mese e mezzo vorrebbe portare la conoscenza su un altro livello dando il via ad una discussione con Armando Incarnato il quale lo esorta a rispettare i tempi di Gemma ribadendo di aver trovato infelice l’organizzazione di un appuntamento per poter avere, poi, un incontro intimo con la dama.

“Vorrei sapere se è normale che l’amore si debba misurare in base al tempo che ci viene concesso per andare a letto…E trovo squallido il fissare un appuntamento premeditato al sesso…”, ha sbottato Armando mentre Gianni Sperti ha difeso il cavaliere – “E’ una cosa naturale tra un uomo e una donna. E’ Gemma che sta rendendo tutto complicato”.

Gemma Galgani: ecco perchè è tornata dalla psicologa

Tra Gemma Galgani e Silvio si è così intromessa anche Tinì Cansino che ha esaltato la dama a concedere una possibilità a Silvio ricordandole che, in passato, dopo aver chiuso con Giorgio Manetti, è tornata sui suoi passi dopo essersi resa conto di provare un sentimento per lui. “Silvio non vuole fare sesso, vuole fare l’amore con te”, dice Tinì. Gemma, non nasconde la delusione per l’evoluzione della sua frequentazione con Silvio e non nasconde di essere profondamente in difficoltà: “Ho chiamato la mia psicologa”, ammette la dama che poi decide di fare ancora un passo nei confronti del cavaliere.

Su consiglio di Gianni Sperti, così, Gemma si alza e chiede al cavaliere di parlare ancora per provare a cercare un punto d’incontro. Inizialmente, Silvio rifiuta ma poi decide di seguirla e parlare senza telecamere.











