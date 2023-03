GEMMA GALGANI E SILVIO, UOMINI E DONNE/ "Non ti piaccio, dopo un mese..."

Gemma e Silvio, confronto a Uomini e Donne

Silvio, dopo un mese di frequentazione con Gemma Galgani, prova a sistemare la situazione. In esterna, Silvio ammette di essere infastidito dall’atteggiamento di Gemma. “Dopo un mese di frequentazione ho bisogno del contatto fisico per capire se sto perdendo tempo o meno. La verità è che non ti piaccio e non vuole fare l’amore con me“, dice Silvio mentre Gemma versa le lacrime. L’esterna, poi, si conclude con un punto d’incontro, ma in studio il cavaliere tira fuori il proprio malessere.

“Quella esterna romantica mi è sembrata una presa per i fondelli. Mi hai dato qualche bacio, ma a me non stanno bene perchè io sono un tipo molto fisico”, dice Silvio che racconta i dettagli ulteriori della loro esterna. Nonostante sia stato deluso dall’atteggiamento della dama, il cavaliere decide di darle ancora una possibilità (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e Silvio: la conoscenza continua a Uomini e Donne

Dopo aver atteso per diverso tempo l’arrivo di un nuovo pretendente non trovando tra i cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne ciò che desiderava, Gemma Galgani è stata accontentata dall’arrivo in studio di Silvio, un simpatico signore 71enne che ha conquistato subito le simpatie di Gemma che ha deciso di farlo restare in trasmissione per poterlo conoscere meglio. Una decisione che si è rivelata positiva per la dama di Torino che, dopo i primi appuntamenti, ha ammesso di voler portare avanti la frequentazione.

Tuttavia, appuntamento dopo appuntamento, Gemma si è resa conto di non gradire alcuni atteggiamenti di Silvio. In particolare, nel corso degli ultimi confronti in studio, Gemma ha spiegato di non essere andata oltre con lui perchè frenata dal suo linguaggio colorito e dal suo modo di fare passionale. Nonostante tutto, però, la dama non ha chiuso la conoscenza: cosa accadrà oggi?

Gemma Galgani e Silvio: esterna in un centro benessere

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma Galgani e Silvio hanno scelto di trascorrere del tempo, per conoscersi meglio, in un centro benessere dove, però, non tutto sarebbe andato per il meglio. Al centro dello studio, infatti, Silvio racconta che avrebbe desiderato qualche attenzione in più da parte di Gemma la quale, però, ribadisce di sentirsi frenata dai suoi atteggiamenti.

Tra i due, però, non tutto procede nel migliore dei modi. Silvio, infatti, sembra pronto a chiudere definitivamente la conoscenza, ma dopo un confronto abbastanza lungo, i due sembrano trovare un punto d’incontro.











