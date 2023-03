Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio con Silvio: è nato un nuovo amore?

Gemma Galgani, la frequentazione con Silvio prosegue

La caccia al principe azzurro da parte di Gemma Galgani continua e, forse, Silvio potrebbe essere l’uomo che la dama di Torino stava aspettando da tempo. Nonostante qualche dubbio dettato da un linguaggio “troppo colorito” di Silvio e dal suo approccio fisico, Gemma ha deciso di non chiudere subito il rapporto con il cavaliere, giunto in trasmissione esclusivamente per lei, ma di concedergli un’altra possibilità. Il 71enne, appuntamento dopo appuntamento, con il suo modo di fare schietto e diretto, sta lentamente conquistando la fiducia di Gemma la quale, tuttavia, ha più volte sottolineato di non gradire un determinato linguaggio preferendo atteggiamenti più sobri.

Una richiesta che ha scatenato, in studio, la reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno punzecchiato la dama spiegando di ricordarla più passionale ai tempi di Giorgio Manetti. In tanti, così, si aspettavano una chiusura immediata da parte di Gemma che, però, ha sorpreso tutti continuando a conoscere Silvio.

Nasce l’amore tra Gemma Galgani e Silvio?

Tra Gemma Galgani e Silvio sta, dunque, nascendo l’amore? Rispondere a tale domanda non è affatto facile perchè, nel corso del tempo, Gemma ha avuto diverse frequentazioni che sembravano l’inizio di grandi storie d’amore ma che, poi, sono naufragate. Con Silvio, dunque, la dama non ha aspettative preferendo vivere il tutto giorno per giorno. Tuttavia, nel corso dell’ultima esterna, il contatto fisico tra la dama e il cavaliere non è mancato.

Al centro dello studio di Uomini e Donne, la Galgani ha così raccontato di essersi lasciata andare e di aver baciato Silvio il quale, non solo ha confermato, ma ha anche svelato particolari dettagliati del bacio. Molto diversi tra loro, Gemma e Silvio formeranno presto una nuova coppia?

