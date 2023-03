Gemma Galgani e Silvio, Uomini e Donne/ Lui vuole chiudere, ma la dama...

Gemma Galgani e Silvio: conoscenza finita a Uomini e Donne?

Tra Gemma Galgani e Silvio la frequentazione è giunta al termine? Da alcune settimane, la dama di Torino e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne portano avanti una frequentazione che, tuttavia, non soddisfa totalmente Silvio. quest’ultimo, infatti, ha più volte sottolineato di volersi sentire più desiderato da Gemma con cui, dopo un mese di conoscenza, vorrebbe portare il rapporto ad un livello superiore. Gemma, tuttavia, non appare ancora d’accordo.

Durante l’ultimo confronto in studio, infatti, Gemma ha spiegato di sentirsi frenata dal linguaggio e dell’atteggiamento della dama. “Ci abbiamo provato, ma non voglio sentirti piangere. Non voglio farti piangere perchè divento una persona volgare e non mi interessa”, dice Silvio nel post puntata.

Gemma e Silvio: tutto finito a Uomini e Donne?

Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 22 marzo, racconta che, dopo la scorsa puntata, Gemma e Silvio non si sono fatti vivi l’uno con l’altra. Maria De Filippi annuncia così l’ingresso in studio di Gemma che si presenta con un pantalone e una giacca. “Già che ha la giacca color verde pisello…”, commenta Tina Cipollari a cui Maria fa chiudere il microfono.

Gemma, poi, svela di aver inviato un vocale a Silvio il quale, alla redazione, ha chiesto che venga trasmesso sia il vocale di Gemma che la sua risposta. Nel vocale, Gemma dice: “Vorrei dirti che, indipendentemente da quello che è stato detto in trasmissione, la giornata che abbiamo vissuto insieme e che sappiamo solo noi, deve darti la conferma di quello che provo per te. Vorrei che tu considerassi quello che c’è stato e non quello che è stato detto in trasmissione“. “Non ho dato poco valore al pomeriggio che abbiamo trascorso insieme, ma è la cosa più importante. Non voglio vederti piangere per una cosa positiva. Sono stato veramente bene”, risponde Silvio.

