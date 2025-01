Gemma Galgani e la conoscenza con Renato

Gemma Galgani ha iniziato l’attuale stagione di Uomini e Donne con una grande fiducia, ma i primi mesi del programma le hanno regalato una dura delusione. L’incontro con Fabio Cannone che sembrava l’inizio di un amore da favola ha arrecato una nuova sofferenza alla dama di Torino che, dopo aver ricevuto segnalazioni sulla presenza di una presunta fidanzata nella vita del cavaliere, ha preferito chiudere definitivamente il rapporto non fidandosi di lui e non sentendosi corrisposta nei sentimenti. Una delusione che Gemma ha provato a trasformare subito in positività tuffandosi in nuove conoscenze.

Dopo essere uscita con Antonio, ha accettato l’invito di Renato, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui c’è stato anche un bacio. Un bacio che, però, non ha portato all’inizio di una storia d’amore da favola come sognava la stessa dama.

Gemma Galgani chiude con Renato a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 gennaio 2025, Gemma Galgani torna ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Renato, il cavaliere con cui sta uscendo e con cui è nato immediatamente un feeling. Feeling che ha portato i due non solo ad uscire più volte insieme, ma anche a baciarsi. Al centro dello studio, Gemma parla di un bel bacio che è arrivato nel corso di momenti piacevoli vissuti in compagnia di Renato che, però, a detta della dama storica del trono over, ha poi rovinato tutto.

Gemma, infatti, visibilmente amareggiata e infastidita dall’atteggiamento di Renato, spiega di non aver gradito una parola usata da Renato. Nonostante i due provino a chiarirsi, Gemma sembra intenzionata a chiudere definitivamente la frequentazione. Cambierà idea nelle prossime puntate? Dalle anticipazioni sembrerebbe di no ma tutto potrebbe cambiare qualora il cavaliere decida di fare un passo nei confronti della dama.