Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne?/ Ida Platano al suo posto “Stessi teatrini…”

Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? Spunta una clamorosa indiscrezione sul futuro della dama di Torino all’interno del programma di Maria De Filippi riportata dal settimanale Nuovo Tv secondo il quale Gemma potrebbe presto essere sostituita da un’altra, amatissima dama ovvero Ida Platano. Gemma partecipa al trono over sin dalla prima puntata. In più di dieci anni, la dama di Torino ha frequentato diversi cavalieri vivendo gli amori più importanti con Ennio con cui aveva anche lasciato la trasmissione e con Giorgio Manetti. Storie importanti che sono rimaste nel cuore di Gemma che, tuttavia, in questi anni, ha collezionato anche diverse delusioni.

Nelle ultime stagioni, in particolare, nonostante varie frequentazioni, la Galgani non è più riuscita a trovare un cavaliere con cui portare avanti un rapporto stabile. L’ultima delusione è quella che ha ricevuto dal professor Franco che, dopo pochi appuntamenti, ha messo fine alla loro frequentazione. Da parte sua, tuttavia, Gemma non smette di credere nell’amore, ma stando a quello che si legge su Nuovo Tv, il futuro della Galgani a Uomini e Donne potrebbe non essere più così certo.

Ida Platano protagonista di Uomini e Donne al posto di Gemma Galgani?

Per anni, Gemma Galgani ha sempre aperto le puntate di Uomini e Donne accomodandosi al centro dello studio e occupando anche gran parte delle varie registrazioni. Da qualche tempo, però, non è più così. La dama di Torino è spesso seduta nel parterre del trono over accomodandosi al centro dello studio sempre più di rado e, soprattutto, occupando meno tempo rispetto al passato. Sta, invece, diventando sempre più protagonista Ida Platano che, in futuro, potrebbe prendere il posto proprio di Gemma.

“Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”, ha raccontato una persona che lavora dietro le quinte a Nuovo Tv.

