Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne?/ “Maria De Filippi stanca di lei” ma…

Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne?

Le ultime edizioni di Uomini e Donne hanno sempre avuto una grande protagonista: Gemma Galgani. La dama del trono Over, dai tempi di Giorgio Manetti, ha assunto un ruolo sempre più rilevante nello studio, fino a diventare la star indiscussa del dating show di Maria De Filippi. Le cose, però, sono un po’ cambiate a partire da questa edizione da poco conclusasi: la Galgani, infatti, ha assunto un ruolo più marginale, complici anche i pochi corteggiatori rispetto al solito e la mancanza di storie che siano andate oltre la conoscenza di poche settimane.

Gemma Galgani dice addio a Uomini e donne? / Il messaggio "sospetto" di Ida Platano

Una situazione che, secondo alcuni, starebbe invece aprendo la strada alla sua ‘erede’: l’amica Ida Platano. I tira e molla con Riccardo Guarnieri avrebbero infatti riacceso l’entusiasmo del pubblico, eclissando di fatto la Galgani. Ma c’è di più, perché, secondo ultime indiscrezioni, anche Maria De Filippi si sarebbe stancata della bionda dama.

GF VIP 7, Gemma Galgani lascia Uomini e donne?/ Signorini lo 'sgambetto' a Maria?

Gemma Galgani dice davvero addio a Uomini e Donne? Il chiarimento

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv, secondo cui Gemma Galgani sarebbe ormai vicina all’addio a Uomini e Donne anche per volontà di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, avrebbe manifestato qualche “malumore” verso la dama, tanto da rimproverarla anche in studio. Ma è davvero così? Gemma non ci sarà nella prossima edizione di Uomini e Donne?

A smentire l’indiscrezione ci ha pensato la pagina Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, sempre ben informato sul dating show di Canale 5. Sul profilo Instagram, infatti, si legge: “Nessun abbandono e ritirata per Gemma. Con molta probabilità la dama farà ancora parte di UeD nella prossima edizione! #news”. I fan di Gemma, dunque, possono stare tranquilli.

Uomini e Donne/ Gemma Galgani, attacco a Riccardo Guarnieri: "Cervellotico..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA