Gemma Galgani gelosa di Jean Pierre/ Uomini e Donne: “Barbara De Santi non voglio…”

Non c’è pace per Gemma Galgani che, nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne, si ritrova a dover guardare in faccia la realtà. La dama di Torino, dopo aver creduto di poter vivere una bellissima storia d’amore con Jean Pierre che, tuttavia, continua a considerarla, ancora, una semplice amica, non nasconderà la propria gelosia nei confronti del cavaliere di fronte ad una bellissima signora, pronta a corteggiare e conquistare il cuore di Jean Pierre. La nuova pretendente del cavaliere tesserà le lodi, anche fisiche, di Jean Pierre sotto lo sguardo deluso e amareggiato di Gemma Galgani che, prima resterà in silenzio e, poi, su richiesta di Maria De Filippi, tirerà fuori ciò che prova realmente. “Ti tiri fuori”? chiederà Maria De Filippi. “Cosa devo dire più di quanto non abbia visto“, risponde una tristissima Gemma.

GEMMA GALGANI, LITE A UOMINI E DONNE CON BARBARA DE SANTI PER JEAN PIERRE

Gemma Galgani, nonostante la numerosa presenza di rivali, pronte a rubarle Jean Pierre, pur essendo delusa dalla scelta del cavaliere di frequentare altre dame, non sembra intenzionata ad alzare bandiera bianca. Il parterre femminile e la stessa Tina Cipollari la esorteranno ad aprire gli occhi e a rendersi conto che, per Jean Pierre, non potrà mai essere una compagna. Anche Barbara De Santi con cui Gemma è sempre ai ferri corti, inviterà la dama di Torino a chiudere subito la frequentazione. “Soffri oggi e basta”, le dirà Barbara. “Il tuo aiuto non lo voglio”, risponderà la Galgani che non ha alcuna intenzion di mettere a tacere i sentimenti che prova per Jean Pierre. Gemma, dunque, riuscirà a conquistare il cavaliere o riceverà l’ennesima delusione?

