Barbara De Santi, lite con Armando Incarnato/ Uomini e Donne: “o esco io o esci tu”

Lite senza esclusioni di colpi tra Barbara De Santi e Armando Incarnato nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. Ad aprire il nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 sarà il confronto tra Armando ed Ida Platano che replicherà al cavaliere spiegando di non averlo mai usato per far ingelosire Riccardo Guarnieri. Nella discussione tra Armando e Ida s’intrometterà Barbara De Santi che darà vita ad una discussione con il cavaliere nel corso della quale non mancheranno ultimatum e scambi di accuse. Barbara punterà nuovamente il dito contro Armando scatenando anche la reazione di Gianni Sperti che accuserà la dama di mancare di rispetto alla redazione condividendo sul proprio account Instagram le segnalazioni su Armando piuttosto che avvisare gli autori della trasmissione. Armando negherà tutte le accuse di Barbara e tra i due la discussione diventerà infuocata.

BARBARA DE SANTI CONTRO ARMANDO INCARNATO: “O ESCO IO O ESCI TU”

Barbara De Santi lancerà un ultimatum ad Armando Incarnato che, nel corso della discussione, sarà appoggiato dal pubblico. Furioso per l’accusa di Gianni Sperti e le parole di Armando, la dama del trono over di Uomini e Donne perderà totalmente la pazienza fino a lanciare un vero e proprio ultimatum al cavaliere. “O esco io o esci tu”, dirà Barbara alzandosi dalla sedia per avvicinarsi ad Incarnato. La lite tra la dama e il cavaliere scatenerà la reazione degli opinionisti e degli altri protagonisti del parterre. Uno tra Barbara e Armando, dunque, lascerà la trasmissione? La De Santi, inoltre, sarà la protagonista anche dell’ennesima discussione con Gemma Galgani. Per Barbara De Santi, dunque, sarà una puntata impegnativa e ricca di emozioni non totalmente positive anche se, alla fine della discussione con Armando, per lei, in studio, arriverà un nuovo pretendente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA