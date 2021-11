Gemma Galgani guarita dal Covid/ Torna a Uomini e Donne e…

Gemma Galgani e le sue vicende sentimentali continuano ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne. Presente nello studio del trono over dalla prima puntata, Gemma è sempre stata una protagonista indiscusse della trasmissione con le sue storie d’amore. Tutti, infatti, ricordano la storia con Ennio con cui lasciò il programma per fidanzarsi ufficialmente. Conclusa quella storia, Gemma tornò in trasmissione per continuare ad alimentare il sogno di trovare il grande amore della sua vita. Tra i vari uomini conosciuti, con Giorgio Manetti ha dato vita ad una storia che, per mesi, ha incollato i telespettatori ai teleschermi.

Dopo Giorgio, la dama del trono over ha avuto altre storie che, però, non si sono mai trasformate in grandi amori. Nelle ultime settimane, Gemma è stata assente a causa del covid. La dama, in quarantena, ha partecipato ad una registrazione collegandosi da casa. Ora, però, pare sia guarito e sia così tornata in studio con una novità.

Gemma galgani: nuovo pretendente a Uomini e Donne

Nella registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne che si è tenuta il 29 novembre, come fa sapere la pagina Uominiedonneclassicoeover, Gemma Galgani non solo è tornata in studio, ma ha anche ricevuto una bella notizia. Per lei, infatti, in trasmissione, è giunto un nuovo signore. Il nuovo pretendente proverà a conquistare il cuore di Gemma anche se, per il momento, non si sa se la dama abbia deciso di farlo restare.

Il nuovo cavaliere arriva in trasmissione dopo l’ultima delusione ricevuta da Gemma. La Galgani, infatti, è reduce dalla fine della conoscenza con il signor Costabile con cui, dopo un inizio scintillante, tutto si è perso al punto da portare alla rottura definitiva. Il nuovo cavaliere riuscirà a fare breccia nel cuore di Gemma?

