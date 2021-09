Gemma Galgani, hot a Uomini e Donne/ Look vedo-non vedo col seno rifatto

Gemma Galgani protagonista indiscussa della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne nel corso della quale sono stati presentati anche i nuovi tronisti Matteo e Joele Milan. Maria De Filippi, infatti, ha scelto di dedicare il primo appuntamento del dating show quasi esclusivamente alla dama di Torino che ha spiazzato il resto del parterre, ma anche il pubblico di canale 5 sfoggiando non solo un decolletè nuovo, ma anche un look elegante e molto sensuale. Dopo aver trasmesso il filmato con il percorso fatto da Gemma durante l’estate, la conduttrice chiama in studio la dama storica del trono over che stupisce tutti con la sua nuova immagine.

Se, infatti, i capelli sono rimasti sempre gli stessi, Gemma sfoggia un fisico asciutto e snello sul quale troneggia un seno nuovo che Gemma ha scelto di rifare durante la pausa estiva della trasmissione. Un decolletè adatto alla sua altezza e al suo fisico che la dama esalta con un look mozzafiato.

Gemma Galgani si è presentata nello studio di Uomini e Donne con un completo elegante, total black formato da pantalone e giacca. Ad attirare l’attenzione di tutti, però, è il sottogiacca che presenta un evvetto vedo-non vedo esaltando il decolletè della dama di Torino. “Non si può non guardare il seno”, ammette Maria De Filippi quando Gemma si accomoda al centro dello studio.

Sempre molto elegante, la Galgani ammette di sentirsi bene con il nuovo seno e di essere pronta a trovare l’amore. La dama, poi, sceglie di ballare con il nuovo cavaliere Kerry, protagonista di un battibecco con Tina Cipollari.

