Tina Cipollari, lite con il cavaliere Kerry a Uomini e Donne/ “Ti rifaresti il pe*e?”

Tina Cipollari show nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Dopo aver commentato la scelta di Gemma Galgani di rifarsi il seno attaccando la dama per aver fatto ciò che rimproverava a lei nelle scorse stagioni, la bionda opinionista litiga anche con Kerry, un nuovo cavaliere del trono over che Tina ha già ribattezzato “il pirata” per via dei lunghi capelli. Il cavaliere toscano che svela di essere un toscano doc nonostante il nome inglese, difende la scelta di Gemma Galgani. “Una donna deve sentirsi bene con se stessa”, spiega Kerry.

Il commento del cavaliere scatena la reazione di Tina Cipollari. “Ma tu, a 72 anni, ti rifaresti il pe*e? A 72 anni penseresti di allungarti il pe*e? Magari l’avresti fatto a 25 anni”, sbotta la bionda opinionista.

Tina Cipollari litiga con Gemma Galgani e i cavalieri del trono over

Tina Cipollari punta il dito anche contro Gemma Galgani. “Ma a 72 anni come ti viene in mente di rifarti il seno? Avresti dovuto pensarci anni fa”, dice la bionda opinionista che si scaglia anche contro Gianni Sperti che difende Gemma trovadola bellissima.

Anche gli altri cavalieri del parterre del trono over difendono Gemma facendo notare a Tina come quello di Gemma sia un seno dalla misura normale. “Non ha fatto un seno della tua taglia“, sottolinea un cavaliere scatenando nuovamente la reazione di Tina. “C’è un limite. Avresti dovuto rifarti il naso insieme del seno”, sentenzia Tina, ma Gemma rifiuta l’idea di sottoporsi ad un nuovo intervento per cambiare il seno.

