Gemma Galgani e il regalo di Valerio a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Valerio sempre più vicini a Uomini e donne. La dama e il cavaliere del trono over, nella puntata in onda oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, tornano al centro dello studio dopo gli ultimi appuntamenti. Dopo aver deciso di concedere a Valerio una seconda possibilità, Gemma si sta lasciando andare sempre di più. Durante una cena, dopo essere stati bene insieme durante tutta la serata, Valerio e Gemma si sono lasciati andare al bacio anche se non c’è stata quella passione che tutti si aspettavano.

“Ha un sapore che non tutti possono assaporare”, le parole di Valerio che ha confermato l’intenzione di continuare a conoscere Gemma. Dopo la puntata, i due non sono riusciti a vedersi subito per un impegno di lui in Sardegna ma nella puntata in onda oggi del programma di Maria De Filippi confermano di voler stare insieme portando avanti la conoscenza.

Valerio e Gemma Galgani: cosa ha detto il cavaliere a Uomini e Donne

Valerio sembra fare sul serio con Gemma Gagani e non sembra disposto ad arrendersi prima di conquistare il suo cuore. Dopo essere stato eliminato, è riuscito a farsi dare una seconda possibilità inondandola di messaggi e telefonata. Oggi, però, il cavaliere decide di fare qualcosa in più. Nella puntata odierna, infatti, il cavaliere sorprende la dama di Torino con un regalo particolare. Sorpresa e sorridente, Gemma apre il pacco regalo scoprendo al suo interno un completo intimo.

Il tutto, naturalmente, è accompagnato anche da un biglietto in cui Valerio esprime i propri sentimenti per la dama. Valerio, infatti, confessa che si sta innamorando della Galgani che resta piacevolmente colpita dalle parole del cavaliere che, poi, finisce al centro di una segnalazione per un video in cui è insieme ad un’amica mentre sceglie il regalo per Gemma.

