Gemma Galgani/ La dama di Uomini e Donne: “Credo sempre nell’amore”

La pagina ufficiale di Uomini e Donne su Instagram, ha postato un video riguardante l’estate di Gemma Galgani: “Credo sempre nell’amore” La nostra Gemma crede ancora nell’amore… Secondo voi la statua dell’abbraccio eterno le porterà fortuna?”. L’account online, condivide spesso questi filmati per aspettare l’arrivo del trono over, con la dama torinese ancora protagonista assoluta. “Solo io penso che sia l’unica donna anziana così ridicola?”, si legge tra i commenti. E ancora: “A settant’anni dovresti pensare a cercarti un badante”, “Ma ancora in giro è questa? Non se ne può più. Che ci trovano ad averla ancora in studio dopo anni di ridicolaggine che abbiamo dovuto vedere con i suoi comportamenti”, “Era una povera donna quando è venuta da Maria, oggi, con tutti i soldi ricevuti si ha fatto i denti, guardaroba, interviste… BASTA, vai in pensione!!!”, “Arichiudete il sarcofago, ma andare al circolo come tutti gli anziani no?”.

Gemma Galgani, la sua estate prima del rientro

Dopo le costanti clip postate dall’account Instagram di Uomini e Donne, non ci sono particolari dubbi: ritroveremo Gemma Galgani anche nel corso della prossima stagione del trono over. La dama torinese non ha ancora trovato l’amore ma ci crede come se fosse la prima volta. Dopo Ennio, Giorgio e Marco (solamente per citare gli amori più importanti), la dama cerca l’uomo della sua vita per potere avere una relazione d’amore come nelle favole. “Se avete deciso di non farci più seguire la trasmissione, questa è la strada giusta. Il trash può essere simpatico fino ad un certo limite, con questa vecchia psicopatica depressa l’avete superato di parecchio e non è più divertente”, commenta ancora qualcuno sotto la clip condivisa dal dating show. “Sicuramente nel tuo contratto a Uomini&Donne non c’è scritto di trovare l’amore…ti pagano per fare le scene con Tina e Gianni e ogni tanto fare l’oca con qualche baldo giovanotto!!”, precisa un’altra utente. La Galgani il prossimo anno riuscirà a far cambiare idea al pubblico? Lo scopriremo!





