Uomini e Donne/ Giorgio Manetti non torna indietro: la decisione (Trono Over)

Giorgio Manetti non torna indietro. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è deciso più che mai a non fare ritorno negli Studi Elios del programma che gli ha regalato la notorietà. “Non tornerò a Uomini e Donne. È stata una bellissima storia ma è finita l’anno scorso a maggio. La parentesi per me è chiusa”, ha dichiarato il toscano tra le pagine del settimanale Lei. Proprio l’ex gabbiano infatti, ormai da mesi convive con una bella signora ed è felice più che mai. “È una persona bella e pulita. Non potrei chiedere di meglio”, ha sottolineato ancora, precisando di non avere più alcun contatto con la ex fidanzata Gemma Galgani. La dama torinese invece, in più di una occasione ha avuto modo di tirarlo in ballo, ricordando i primi tempi del loro innamoramento. L’ex cavaliere aveva alimentato il gossip proprio negli ultimi tempi. Dopo avere condiviso un filmato che dava appuntamento in televisione dai prossimi mesi, si era riaccesa la speranza di poterlo vedere nel parterre televisivo.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti non torna indietro: la decisione

Giorgio Manetti comunque, tornerà ugualmente in televisione, ma non al trono over di Uomini e Donne. “Sto lavorando ad un progetto per ottobre. È un programma ancora top secret, speriamo il pubblico possa apprezzarlo presto sul piccolo schermo. Non aggiungo altro, sono scaramantico”, ha confidato. L’ex cavaliere da oltre un anno gestisce una società di eventi. Per un ex protagonista che non intende tornare, ne esiste un altro che non vedrebbe l’ora di essere riaccolto da Maria De Filippi e compagnia bella. Lui è Costantino Vitagliano, il primo tronista della storia. Intervistato tra le pagine di DiPiù, ha confidato a tal proposito: “Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni. Allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.

