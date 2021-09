Gemma Galgani “Seno rifatto? Ero giù di morale”/ Lunga convalescenza e niente vacanze

In un’intervista rilasciata a NuovoTv, Gemma Galgani ha spiegato i motivi che l’hanno portata a sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia plastica. Come confermato dalla foto pubblicata pochi giorni fa, la dama di Uomini e Donne ha rifatto il seno. Alle pagine del settimanale di Riccardo Signoretti ha poi spiegato perché: “Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne” ha raccontato la protagonista del Trono Over.

“Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo“, ha quindi aggiunto la dama. Nessuna ansia o paura: Gemma rivela di essersi sottoposta all’operazione a cuor leggere e col desiderio di sentirsi nuova.

Nel corso dell’intervista, non nega però di aver vissuto una lunga convalescenza dopo l’operazione: “L’ho presa come un periodo di riposo che mi ha permesso di ricaricare le energie. – ha tuttavia precisato Gemma Galgani – Per qualche giorno non ho potuto sollevare pesi né fare sforzi e, per un mese, non ho potuto fare attività fisica.”

Di conseguenza è rimasta a Torino tutta l’estate: “Ho rinunciato alle vacanze, ma la cosa non mi è pesata. […] Alla fine ho trascorso l’estate a Torino: sono tornata a casa per riabbracciare le mie sorelle. Stare con loro non ha prezzo, è in assoluto la cosa che mi fa stare meglio”. Proprio le sorelle hanno vissuto qualche preoccupazione per la sua operazione: “L’hanno vissuta con un po’ di apprensione come del resto è giusto che sia, perché siamo molto legate tra noi”, ha spiegato infatti la Galgani.

