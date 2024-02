Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Giancarlo la stuzzica: “Ti farei vedere cosa c’è sotto la maglietta se…”

Gemma Galgani e l’appuntamento con Giancarlo

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 14 febbraio. Maria De Filippi apre la puntata salutando Diego Tavani, ex cavaliere che, tornato single, ha deciso di rimettersi in gioco e dedicandosi a Gemma. La padrona di casa manda così in onda un filmato in cui chiede a Gemma le novità sentimentali. “Sono ferma per il momento dopo le ultime esperienze. Dopo Orfeo basta. Ho ballato con Giancarlo che viene da Verona e abbiamo avuto un momento simpatico durante il ballo. Abbiamo ballato e abbiamo parlato di Torino perché ho mia figlia che lavora a Torino”, risponde il cavaliere. “Non vedo nessun uomo che alza la mano per dire che è interessato a Gemma“, la risposta di Gemma.

Maria De Filippi, poi, trasmette un altro filmato in cui Gemma e Giancarlo parlano dopo la puntata. Giancarlo racconta di lavorare come guardia giurata e di essere abituato “ad abbracciare le persone perché mi piace far sentire le persone al sicuro”, dice ancora Giancarlo che svela anche di avere una passione per il museo egizio. “Ti invito a Torino allora“, commenta Gemma. Un invito che Giancarlo accetta.

Gemma Galgani e Giancarlo: confronto in studio

Giancarlo e Gemma, poi, decidono anche di andare a cena insieme. “Ma quanto sei alto?”, chiede poi Gemma. “191 cm per più di cento chili. Se avessi il telefono ti farei vedere cosa c’è sotto la maglietta”, dice Giancarlo incuriosendo Gemma. In studio, poi, Giancarlo spiega che, avendo fatto palestra, voleva mostrare qualche foto del fisico. La Galgani, poi, racconta di essere stata bene con Giancarlo.

“Gemma sei consapevole che lui ha lasciato il numero di telefono anche ad altre persone?”, chiede Maria De Filippi che riceve una risposta negativa da Gemma. “Non vorrei precludermi la possibilità di conoscere altre persone“, aggiunge Giancarlo. “Lei vuole subito l’esclusiva”, commenta Gianni Sperti. Il cavaliere, poi, aggiunge di voler portare avanti la conoscenza con Gemma.

