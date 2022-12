Gemma Galgani, lite con Mario a Uomini e Donne/ “Ti arrampichi sugli specchi e…”

Gemma Galgani, nuova lite con Mario a Uomini e Donne

Inizio con il botto a Uomini e Donne dove, al centro dello studio, Maria De Filippi chiama Gemma Galgani che torna a confrontarsi con Mario, il cavaliere giunto in trasmissione per conoscerla e con cui la frequentazione è giunta al termine a causa di una telefonata che ha fatto letteralmente infuriare la dama di Torino. Mario, nelle scorse puntate, ha provato a farsi perdonare con una lettera per poi ballare con un’altra dama in studio portando Gemma a strappare la lettera stessa. Dopo aver chiuso con Gemma, Mario ha provato ad uscire con un’altra signora con cui, però, la frequentazione si è già interrotta. Al centro dello studio, così, Gemma si scontra nuovamente con Mario.

“Mario ha pubblicamente scritto sul suo profilo Facebook parlando della trasmissione facendo il rendiconto di tutto quello che è successo. Mi ha accusato di aver fatto tutto per audience e popolarità. Il 21 novembre scrivevi che avresti partecipato a Uomini e Donne e che sei diventato un personaggio pubblico”, sbotta Gemma Galgani che, di fronte alle giustificazioni di Mario, sbotta – “Ti stai arrampicando sugli specchi”. “Su Facebook, poi, scrive, di essere già uscito con me e di avermi mollato e l’amico gli dice di buttarsi su Roberta”, aggiunge ancora la Galgani.

Gemma Galgani durissima con Mario a Uomini e Donne

“Adesso arriva la parte più brutta. Tu sei la decadenza dell’etica. Un signore scrive a Mario dicendo che la mia versione non era veritiera aggiungendo che tutto era stato combinato perchè Alessandro si era messo d’accordo con me e lui ha detto che era d’accordo con la versione di questo signore”, dice ancora Gemma.

“Basta, questa è l’ultima puntata che fai”, commenta Tina Cipollari. “Sei troppo nervosa“, dice Mario provando a smorzare i toni. “Tu stai infangando me e Alessandro ed io dovrei stare zitta”, sbotta ancora Gemma. “Mi sarei aspettato che Mario fosse venuto qua a chiedere scusa a tutti e invece sei venuto qui ad accusare Gemma e Alessandro e non te lo permetto perchè Alessandro è una persona onesta come le persone che lavorano qui e la padrona di casa”, dice Gianni Sperti.

