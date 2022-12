Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Mario per una telefonata: “Ridevi e…”

Gemma Galgani, confronto con Mario a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 7 dicembre si apre con Gemma Galgani. Al centro dello studio si accomoda prima Mario, il cavaliere giunto in trasmissione per conoscerla. Mario racconta di aver visto nuovamente Gemma ribadendo il proprio interesse e parlando di due baci. Tuttavia, l’ingresso in studio della Galgani cambia tutto.

“Non ci sono stati dei bacetti. Siamo andati via dalla trasmissione, abbiamo cenato in albergo e durante la cena lui mi ha detto che voleva andare piano. Siamo andati verso la hall e ci sono stati dei baci passionali e non so perchè li hai descritti sminuendoli. Poi io sono tornata nel mio albergo e l’ho chiamato”, racconta Gemma. “In quel momento mi ha detto che la prossima volta avremmo dovuto passare dei momenti intimi insieme. L’indomani mattina lo chiamo perchè gli avevo mandato un messaggio a cui lui non aveva risposto, ma ci sono stati alcuni problemi”.

Gemma Galgani, il contenuto della telefonata con Mario

“Succede che nel tratto Roma-Firenze la linea cade e pensavo ci fossimo congedati e, invece, la telefonata prosegue e mi rendo conto che stava parlando con un’altra persona ovvero Alessandro parlando di me e trovo ignobile soprattutto per quello che stava dicendo di me”, sbotta Gemma.

“Ad un certo punto, mettendo in difficoltà Alessandro che non riusciva neanche a parlare, gli hai chiesto di Pamela. Ad un certo punto hai continuato dicendo che non potevi sopportarmi perchè ti sto con il fiato addosso, ma ti ho fatto solo due telefonate. Mi hai detto che tua nuora ti ha detto ‘agganciati a Gemma così diventi pubblico’. Ma chi sono una navicella spaziale?”, sbotta una delusissima Gemma. “Come al solito ti vogliono sfruttare”, commenta Tina Cipollari. “Ridevi al telefono, ma che uomo sei?”, conclude la Galgani.

