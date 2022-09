Gemma Galgani rifiuta Alfono a Uomini e Donne/ Tina: “Non puoi cercare solo ses*o…”

Gemma Galgani e la conoscenza con Alfonso

Dopo il momento dedicato a Pinuccia, protagonista dell’ennesima discussione con Tina Cipollari, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 26 settembre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Gemma Galgani per la quale ha chiamato un nuovo cavaliere che vuole conoscerla. “Qualcosa si sta smuovendo quest’anno. Peccato che durino solo ventiquattro ore“, commenta Tina prima dell’ingresso in studio dell’ipotetico pretendente della dama di Torino.

“Mi chiamo Alfonso. Arrivo da Biella, precisamente da un paesino. Ho 61 anni e mi piacerebbe conoscerti perchè sei una donna interessante e affascinante. Poi sono anche vicino a casa tua. Sono separato da 27 anni e ho un figlio di 31 anni e a giorni diverto nonno di una bambina. Ho un ristorante in questo paesino in cui vivo”, racconta Alfonso. “Sei un po’ più piccolo di lei”, commenta Tina. “Lui ha 61 anni e lei 74″, aggiunge la Cipollari. “72“, la corregge Gemma. “Sono tre anni che hai 72 anni. Io aspetto ancora la tua carta d’identità“, sbotta Tina.

Tina Cipollari sbotta contro Gemma Galgani

Tina Cipollari indaga sull’interesse di Alfonso nei confronti di Gemma. “Ma l’effetto che ti ha fatto vedendola dal vivo ti ha deluso?”, chiede Tina. “No, anzi”, risponde Alfonso. “Peccato che a lei non piaci”, dice Tina che poi trova conferma nelle parole della dama. “Effettivamente non ho una grande attrazione particolare. Voglio una persona che mi trasmetta qualcosa”, spiega la dama. “Ma tu, alla tua età, cosa cerchi in un uomo? A 74 anni vai a pensare all’attrazione fisica? Ma quanto sei vuota e stupida come donna. Questi discorsi li fanno le ragazze di vent’anni. Ma tu hai ancora la speranza che arrivi un uomo affascinante che ti rapisca portandoti via? Questi sono sogni. Alla tua età ti devi cercare un compagno con cui condividere le tue giornate, un viaggio, non cercare solo ses*o”, sbotta la Cipollari.

“Era carino. Tu hai slanci verso persone che ti sfruttano fisicamente per un paio di mesi e poi ti scaricano. Devi cercare, a quest’età, una compagnia” è il consiglio di Gianni Sperti alla dama.











