Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 dicembre: Ida e Riccardo a confronto! (trono over)

La settimana di Uomini e Donne prosegue con un nuovo e scoppiettante appuntamento con il trono Over. Abbiamo lasciato Armando Incarnato e Veronica Ursida al centro dello studio nel pieno di un’accesa discussione che oggi non prenderà pieghe migliori. La discussione raggiungerà il culmine con la decisione di Armando di chiudere la conoscenza, concordata in pieno dalla dama che continua a sottolineare il fatto di non riuscire a fidarsi di lui. Si continua con il ritorno in studio di un’altra attesa coppia: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo la proposta di matrimonio della scorsa settimana, i due hanno avuto modo di discutere e capire come gestire la situazione. Anche oggi i nervi sono tesi e non manca infatti una discussione accesa tra le due parti.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida e Riccardo, il matrimonio non si fa (per ora!)

Ida Platano non ha accettato la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri ma non ha chiuso del tutto le porte al cavaliere. Infatti oggi in studio i due discutono e la dama confessa di non volerlo perdere ma di non essere comunque pronta a sposarlo, visto che le basi del loro rapporto non sono solide. La dama vuole continuare a frequentarlo per capire se c’è davvero la possibilità di fare un passo in avanti nella loro relazione. In questa nuova puntata di Uomini e Donne non mancheranno risate che arriveranno grazie alla nuova sfilata che avrà un tema speciale: paradiso o inferno? Sarà Gemma Galgani a spiazzare sin da subito i presenti, sfilando in studio con un lungo abito bianco e delle grosse ali d’angelo. Quale sarà la reazione di Juan Luis? Di certo Tina Cipollari non tratterrà le sue critiche…

© RIPRODUZIONE RISERVATA