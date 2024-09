Gemma Galgani, il ritorno a Uomini e Donne

Gemma Galgani torna ufficialmente a Uomini e donne, pronta per rimettersi, ancora una volta in gioco, e trovare l’amore. Dopo un’estate trascorsa con Ida Platano e con gli amici, nonostante i rumors parlassero di un suo addio alla trasmissione, Gemma è tornata nel parterre del trono over. Protagonista indiscussa del programma sin dalla prima stagione, Gemma non ha ancora trovato l’uomo giusto nonostante abbia avuto diverse storie importanti, in primis quella con Ennio con cui lasciò la trasmissione e quella con Giorgio Manetti che, per tantissimo tempo, ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 SETTEMBRE 2024/ Mario Cusitore, confronto con Cristina Tenuta

Sognatrice e romantica, Gemma non ha alcuna intenzione di rinunciare al sogno di trovare l’amore e, sin dalla puntata in onda oggi, proverà a conoscere nuovi cavalieri.

Gemma Galgani e Valerio: l’inizio di una storia d’amore?

Dopo i saluti e lo scambio di battute con Gianni Sperti e Tina Cipollari, sempre pronti a commentare le sue vicende sentimentali, Gemma Galgani si accomoda al centro dello studio, nella prima puntata della nuova stagione, per conoscere due cavalieri che hanno chiamato la redazione esclusivamente per lei.

Lite Armando contro Mario a Uomini e Donne 2024/ Incarnato attacca Cusitore: "Hai preso in giro Ida Platano"

Il primo incontro, però, non va nel migliore dei modi perché solo un cavaliere riesce a colpire Gemma al punto da convincerla ad uscire per un appuntamento. La Galgani, così, sceglie di far restare solo Valerio, promettendo di conoscerlo bene prima di decidere se chiudere o meno la frequentazione. Tra Gemma e Valerio, dunque, scatterà la scintilla?