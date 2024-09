Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 23 settembre 2024: Maria De Filippi torna in onda con Trono Over e nuovo tronista

Finalmente il dating show di Maria De Filippi dopo aver slittato di settimana in settimana è pronto a tornare in onda. La prima puntata di questa stagione andrà in onda oggi, lunedì 23 settembre 2024, sempre a partire dalle 14.45 circa su Canale5 e dalle anticipazioni si scopre che si parte alla grande con tantissimi colpi di scena nel Trono Over e soprattutto la presentazioni dei nuovi tronisti.

Armando Incarnato vs Mario Cusitore a Uomini e donne/ Nuovi dettagli lite: "È scoppiato a piangere perché..."

Scendendo più nel dettaglio dopo i saluti di rito a Tina Cipollari e Gianni Sperti la puntata si aprirà con il botto con la presentazione dei nuovi tronisti anche se nella puntata di oggi di Uomini e Donne verrà presentato il primo tronista Michele Longobardi, già noto al pubblico perché ex corteggiatore di Manuela Carriero l’anno scorso. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, farà rumore l’assenza di Ida Platano, assente per motivi di salute. Spicca il ritorno, invece, di Armando Incarnato e Mario Cusitore e tra i due sono previste scintille.

Lite tra Mario Cusitore e Armando Incarnato (che piange) ad Uomini e Donne/ Interviene Maria De Filippi

Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: scintille tra Armando Incarnato e Mario Cusitore

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi si scopre che durante lo spazio dedicato al Trono Over Armando Incarnato attaccherà Mario Cusitore e tra i due si è sfiorata una litigata molto pesante. Il motivo è presto detto il primo ha attaccato il secondo accusandolo di aver giocato con i sentimenti di Ida Platano e di averla presa. Non è mistero che tra i due cavalieri non corra buon sangue ed anche in questa stagione non mancheranno screzi e scontri tra i due.

Non è chiaro se nella puntata di oggi ci sarà anche spazio per gli altri cavalieri e le altre dame come il ritorno di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua per parlare della loro storia d’amore che procede a gonfie vele o di Mario Verona che molto probabilmente farà ritorno nel parterre. Confermati Cristina Tenuta, Jessica Pittari, Barbara De Santi, Marcello Messina, Mario Verona, Maura Vitale ed ovviamente Gemma Galgani. Gran rumore, invece, farà la mancanza di Ida Platano. L’ex tronista, come è venuto fuori il seguito, ha saltato la prima registrazione per motivi di salute non grave.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Sabrina a Uomini e Donne/ Il bacio con Sergio e la contesa con Ida

Michele Longobardi è tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne: annuncio puntata 23 settembre

Spazio avrà, infine, stando alle anticipazioni Uomini e Donne puntata del 23 settembre 2024 l’annuncio dei nuovi tronisti di Uomini e Donne con le relative clip di presentazioni. Sono quattro i ragazzi e le ragazze che si metteranno in gioco nel programma di Maria De Filippi e tre di loro sono già noti al pubblico di Canale5. Francesca Sorrenti, ex volto di Temptation Island che nei mesi scorsi si è lasciata con il fidanzato Manuel Maura, Martina De Ioannon, anche lei ex volto del reality estivo e Alessio Pecorelli. In puntata però ci sarà la presentazione solo di uno di loro del nuovo tronista Michele Longobardi.