Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Amara scoperta su Leonardo?

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 10 gennaio, dopo la lunga pausa natalizia e, dalle anticipazioni pubblicate dal profilo Instagram ufficiale del programma di Maria De Filippi, ad aprire la prima puntata del 2022 sarà Gemma Galgani. La dama di Torino aveva chiuso il 2021 con Leonardo. Dopo averlo conosciuto a distanza durante il periodo trascorso in quarantena, Gemma ha cominciato a frequentare telefonicamente e non solo Leonardo, il cavaliere arrivato in trasmissione esclusivamente per conoscerla. L’incontro con Leonardo ha entusiasmo immediatamente Gemma la quale, tuttavia, nell’ultima puntata trasmessa prima della pausa natalizia, ha spiazzato tutti.

Gemma, infatti, ha accettato di far entrare in studio un altro cavaliere che, dopo averla vista in tv, ha chiamato la redazione per poterla incontrare e conoscere. Dopo qualche dubbio, la dama di Torino ha accettato di farlo restare. Una scelta che ha lasciato l’amaro in bocca a Leonardo che si aspettava di poter frequentare Gemma senza rivali.

Gemma Galgani, confronto in studio con Leonardo

Gemma Galgani, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, si accomoderà al centro dello studio per un confronto con Leonardo. “Gemma ha scoperto delle cose su Leonardo… Cosa accadrà nella puntata di oggi? Lo scopriremo alle 14.45 su Canale 5″, si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram del dating show di canale 5.



Quale scoperta avrà fatto Gemma? Per la dama di Torino che continua a cercare l’amore e a sognare il principe azzurro, arriverà una nuova delusione? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata durante la quale, sicuramente, non mancheranno i soliti siparitti con Tina Cipollari.

