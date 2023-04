Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Dopo la lite con Paola, arriva Giuseppe

Gemma Galgani: dalla lite con Paola all’arrivo di un nuovo corteggiatore

Non è un momento facile per Gemma Galgani che, dopo aver deciso di chiudere la frequentazione con Silvio, giunto in trasmissione solo per conoscerla, aveva sperato di poter cominciare una nuova conoscenza con Elio. Dopo un solo appuntamento, però, il cavaliere ha spiegato di essere alla ricerca di una donna più giovane e di vedere in Gemma solo un’amica. Un duro colpo per la dama di Torino che è stata poi la protagonista di una furiosa discussione con Paola Ruocco, la dama che, a sua volta, è uscita con Elio chiudendo subito la frequentazione.

Gemma Galgani, rissa sfiorata con Paola a Uomini e Donne/ Offesa choc e lite: "Ti strappo tutti i capelli"

Durante il confronto in studio, una frase di Paola scatena la rabbia di Gemma che vede nelle parole della collega una pesante frecciatina. In studio, tra le due dame, volano parole forti e si sfiora la rissa. Un momento di alta tensione che, però, viene spazzato via dall’arrivo di un nuovo cavaliere.

Gemma Galgani: nuova conoscenza a Uomini e Donne

La stagione in corso di Uomini e Donne non sta regalando molte gioie a Gemma Galgani la quale, tuttavia, nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe ritrovare il sorriso grazie all’arrivo in studio di un nuovo pretendente. Maria De Filippi annuncia la presenza di Giuseppe che, dopo aver seguito le vicende sentimentali della dama di Torino dalla tv, ha deciso di provare a corteggiarla sperando di poterla conquistare.

Uomini e donne, Gemma Galgani: esplode il triangolo/Scintille con Paola al trono over

Giuseppe arriva da Anzio ed è coetaneo di Gemma. Nonostante la dama non mostri un forte interesse fisico, decide di tenerlo per poterlo conoscere meglio pur non rappresentando il suo prototipo di uomo.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Due di picche da Elio, Tina: "Mostra il decolletè"

© RIPRODUZIONE RISERVATA