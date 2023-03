GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ "Silvio mi blocca, cerca l'approccio fisico..."

Gemma Galgani delusa da Silvio

Gemma Galgani, al centro dello studio, racconta di essere infastidita dal linguaggio colorito di Silvio. “Mi blocca. cerca molto l’approccio fisico”, dice la dama di Torino. “Vuol dire che non ricambi il suo interessa”, commentano Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Quando stavi con Giorgio non ti ricordavo così romantica, ma molto più focosa”, dice ancora Sperti. “Tra Gemma e Silvio non è accaduto niente di quello che state pensando“, spiega Maria De Filippi. “Non è successo perchè mi ha bloccata“, ammette la dama di Torino.

“Questo signore non piace a Gemma”, commenta Tina Cipollari che, di fronte all’atteggiamento della dama, non vede un interesse nei confronti di Silvio. “Non hai alcun obbligo nei miei interessi. Io posso andare anche a casa e ammetto che ho un linguaggio un po’ colorito che alle donne piace“, dice Silvio. “Hai un linguaggio da 15enne e questo linguaggio mi immobilizza”, replica la Galgani. “Se avesse avuto 40 anni, questo discorso non ci sarebbe stato perchè il signore ha la tua età ed è risaputo che tu preferisci uomini più giovani”, conclude Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e l’esterna con Silvio

La conoscenza tra Gemma Galgani e Silvio continua e, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 10 marzo, la dama di Torino dovrebbe accomodarsi al centro proprio per un nuovo confronto con il cavaliere. Silvio è arrivato in trasmissione qualche settimana fa esclusivamente per conoscere Gemma con l’intenzione di conquistare una donna con cui trascorrere il proprio tempo senza pensieri. Silvio ha conquistato la simpatia della Galgani che, dopo aver deciso di farlo restare in studio, ha cominciato a frequentarlo.

Una frequentazione che, a quanto pare, procede a gonfie vele. Dopo i primi appuntamenti, le prime cene durante le quali non sono mancati gesti d’affetto, Gemma e Silvio si sono concessi un’esterna in un posto speciale durante la quale non sarebbero mancati i momenti bollenti.

Gemma Galgani e Silvio: scoppia l’amore a Uomini e Donne?

Gemma Galgani e Silvio, per continuare a conoscersi meglio, hanno scelto di trascorrere dei piacevoli momenti in spa dove non sarebbero mancati dei momenti particolari come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Al centro dello studio, Gemma racconterà che il cavaliere avrebbe voluto “leccarle le ascelle” e “succhiarle le dita dei piedi”.

Un racconto decisamente bollente quello della dama di Torino che, sicuramente, scatenerà varie reazioni tra gli altri protagonisti del parterre. Le reazioni più attese, tuttavia, sono quelle di Tina Cipollari e Gianni Sperti: si lasceranno andare a commenti particolari?

