GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Due di picche da Alessandro: poi spunta Claudio

Alessandro, al centro dello studio, ribadisce di voler chiudere la frequentazione con Gemma Galgani. Il cavaliere, dopo averlo detto in privato a Gemma, ribadisce il concetto alla dama di Torino la quale non nasconde la delusione spiegando di aver creduto di poter avere una frequentazione. Gianni Sperti difende Alessandro spiegando di essere sempre stato sincero con Gemma e di non averle mai dato scarse speranze e di aver sempre detto di essere più interessato a Pamela.

Smaltita la delusione per la decisione di Alessandro, Gemma volta subito pagina con Claudio a cui ha lasciato il numero. 2Ieri era il suo compleanno, le ho fatto mettere un coro d’accordo con il proprietario del ristorante e le ho fatto mettere una candelina sulla torta”, dice Claudio al centro dello studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Chiuso il capitolo Alessandro, Gemma Galgani volta pagina con un nuovo cavaliere? Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 30 gennaio, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Gemma, oggi, si accomoderà al centro dello studio insieme ad altre due dame, interessate a Claudio, nuovo cavaliere del trono over che, nella scorsa puntata, ha conquistato anche le attenzioni di Tina Cipollari.

Claudio, vedovo, ha raccontato di avere origini nobili e di essere benestante avendo appartamenti sparsi per l’Italia e tantissimi appartamenti. Nei confronti di Claudio, così, hanno mostrato interesse oltre a Gemma anche altre due dame. Per la Galgani sarà un colpo di fulmine?

Gemma Galgani non perde le speranze di trovare il suo principe azzurro: sarà Claudio la persona giusta? La dama di Torino, per conquistare il cuore del cavaliere, dovrà battere la concorrenza delle altre dame che sembrano molto interessate a Claudio, ma anche a Tina Cipollari.

La bionda opinionista, scherzando, si è proposta a Claudio. Come reagirà di fronte alla scelta di Gemma di lasciare il numero di telefono a Claudio per poterlo conoscere? Il cavaliere, tra le tante dame, sceglierà proprio di conoscere esclusivamente la dama di Torino? Lo scopriremo nella prossime puntate.

