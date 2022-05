Gemma Galgani, Uomini e Donne/ L’amore non decolla: tutto finito con Maurizio

Gemma Galgani senza pace a Uomini e Donne

Gemma Galgani non riesce a trovare pace in amore a Uomini e Donne. La stagione che si concluderà tra pochi giorni non ha regalato grandi gioie alla dama di Torino che ha incassato diverse delusioni, l’ultima quella vissuta con il professor Maurizio. Dopo essere rimasta senza corteggiatori per diverse settimane, Gemma ha conosciuto Maurizio, un elegante signore giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerla.

L’incontro, al centro dello studio del dating show di canale 5, è andato bene con Gemma che ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco accettando di conoscere Maurizio uscendo con lui a cena. Come starà procedendo, dunque, la conoscenza tra Gemma e Maurizio? La verità verrà a galla nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi.

Gemma Galgani e Maurizio: tutto finito a Uomini e Donne

Come fanno sapere le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, Gemma Galgani si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi con Maurizio con il quale, a quanto pare, non c’è stato il colpo di fulmine.

Nessun interesse da parte della dama di Torino che ammetterà di non provare niente e di voler chiudere la conoscenza. Come reagirà Maurizio di fronte alla decisione di Gemma? Come commenterà tale scelta Gianni Sperti? Lo scopriremo con l’inizio della puntata.

