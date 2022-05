Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sorpresa in studio per la dama: arriva un pretendente

Gemma Galgani, incontro con un nuovo pretendente a Uomini e Donne

Sorpresa in arrivo per Gemma Galgani. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, infatti, dovrebbe arrivare un nuovo pretendente per la dama di Torino. A svelare tutto è la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato le anticipazioni della registrazione che dovrebbe essere trasmessa oggi. Chi sarà il nuovo pretendente di Gemma? In studio, per lei, arriverà un nuovo cavaliere o il nuovo pretendente della dama di Torino sarà già presenti tra i protagonisti del parterre maschile?

Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Non ci sono, infatti, tante anticipazioni al riguardo. Come reagirà la Galgani di fronte all’importante novità? Accetterà di conoscere il cavaliere o deciderà di non dargli alcuna possibilità? Lo scopriremo presto.

Gemma Galgani ricomincia dopo l’ultima delusione

Sentimentalmente, non è un buon periodo per Gemma Galgani che non riesce a trovare un cavaliere con cui avere una frequentazione continua. Dopo la fine della conoscenza con Franco, Gemma aveva accettato di uscire con Giacomo, un nuovo cavaliere del parterre che, colpito dalla dama, le avevo chiesto il numero di telefono. Dopo pochi appuntamenti, però, anche la conoscenza con Giacomo è finita e a deciderlo è stato lo stesso cavaliere.

“Con Giacomo sono stata bene e poi mi dice che non è scattato niente. Non c’erano i presupposti per una chiusura, ma va bene così”, ha detto Gemma durante il confronto in studio non nascondendo la propria delusione. Oggi, però, dovrebbe arrivare l’occasione per rimettersi in gioco e ricominciare.

