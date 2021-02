Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Maurizio e retroscena della dama Elsa

Gemma Galgani protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. La dama del trono over torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Maurizio Pedozzi, il poeta che, nella scorsa puntata, ha deciso di chiudere la loro conoscenza dopo aver avuto un colpo di fulmine per Paola, una nuova signora del parterre che, tuttavia, ha annunciato di non essere interessata. Durante il nuovo confronto tra Gemma e Maurizio, l’argomento principale della discussione sarà la foto a petto nudo che Maurizio, alcune settimane fa, aveva inviato a Gemma. La dama di Torino ribadirà di non aver gradito i suoi ultimi atteggiamenti mostrandosi interessata anche a conoscere Maurizio Giaroni. In studio ci saranno continue discussioni. Gianni Sperti, però, metterà fine a tutto convinto che non serva continuare a parlare di un argomento ormai chiuso.

GEMMA GALGANI E LA RIVELAZIONE DELLA DAMA ELSA

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne continuano ad arrivare nuovi protagonisti. Dopo la presentazione di Domenico, un nuovo cavaliere che Tina ha presentato a Gemma, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, si presenteranno due nuove dame, Isabella ed Elsa. Quest’ultima racconterà di conoscere Gemma. La nuova dama del trono over, infatti, svelerà di aver vissuto a Torino e di aver lavorato in una profumeria. Un lavoro che le ha permesso di conoscere Gemma che era cliente di quella profumeria. Il racconto di Elsa sulla dama storica del trono over si fermerà qui o ci saranno ulteriori dettagli?



