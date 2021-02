Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Non perdo la speranza di trovare l’amore”

Gemma Galgani continua a credere nell’amore e ad avere la speranza di poter trovare un uomo con cui vivere una vera favola. L’ultimo periodo non è stato affatto facile per la dama di Torino che ha dovuto fare i conti con diverse delusioni, ultima quella vissuta con il poeta Maurizio che ha deciso di chiudere la conoscenza perchè “folgorato” dalla signora Paola, una nuova dama del parterre femminile. Nonostante tutto, però, Gemma non si arrende e annuncia di voler continuare a cercare l’amore. “Malgrado tutti questi uomini insicuri che mi ritrovo davanti, non perdo la speranza di riuscire prima o poi a trovare l’amore”, ha dichiarato la dama a Tv Sorrisi e Canzoni. “Io sono una donna molto presente nella vita di chi frequento. Mi preoccupo per questi uomini. Ma quando è il loro momento di preoccuparsi per me, fanno sempre dieci passi indietro”, ha aggiunto.

Gemma Galgani e il rapporto con Tina Cipollari: “Non è mai obiettiva”

Gemma Galgani è l’indiscussa protagonista di Uomini e Donne sia per le sue vicende sentimentali che per i continui battibecchi con Tina Cipollari. Dall’inizio della stagione del programma di Maria De Filippi, la dama e la bionda opinionista hanno discusso tantissime volte. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la Galgani si è soffermata proprio sul rapporto con la Cipollari. “E’ più agguerrita che mai, soprattutto quando dice cosa pensa degli uomini che mi frequenta. Mi attacca sull’età, ma non è più un problema. Non è mai neutrale nei miei confronti” – ha detto la dama che, poi, su Maria De Filippi, ha aggiunto – “Maria mi invita sempre a riflettere con le sue parole. Mi riporta con i piedi per terra”.



