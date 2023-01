Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari? Auguri per la Befana…

Gemma Galgani senza pretendenti

Gemma Galgani, dopo la decisione di Alessandro di non portare avanti la loro frequentazione vedendola solo come un’amica, torna protagonista della nuova puntata di Uomini e donne. La dama di Torino, rispetto alle scorse edizioni, è sicuramente meno protagonista, ma non smette di incuriosire il pubblico, soprattutto per i suoi siparietti con Tina Cipollari. Quest’ultima, dopo essere stata assente nelle ultima puntate, oggi dovrebbe tornare in onda e non mancherà di stuzzicare la dama di Torino con le sue battute.

Senza precedenti, ma con la speranza di trovare l’uomo della sua vita, Gemma darà vita ad un simpatico siparietto con Tina Cipollari che coinvolgerà anche il pubblico presente in studio. Tina e Gemma, dunque, torneranno a litigare o tutto sarà tranquillo?

Siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, la puntata di oggi di Uomini e Donne si aprirà con Tina Cipollari che farà gli auguri per la Befana a Gemma. La puntata di oggi, infatti, è stata registrata lo scorso 6 gennaio e, per fare gli auguri alla dama di Torino, la bionda opinionista coinvolgerà tutto il pubblico che si alzerà per fare gli auguri alla dama di Torino.

Attesissima la reazione di Gemma. Cosa farà la Galgani? Reagirà con ironia alla battuta di Tina Cipollari o ci sarà l’ennesima discussione tra la dama di Torino e la bionda opinionista?

