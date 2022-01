Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari per la sfilata?

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne in onda oggi. Dopo aver dato spazio al trono di Luca Salatino e alla segnalazione sulla corteggiatrice Eleonora, Maria De Filippi cambierà registro e, nel corso della puntata in onda oggi, darà vita ad un momento divertente e sempre molto apprezzato dal pubblico ovvero la sfilata femminile. Ad annunciarlo è la pagina Instagram ufficiale del dating show di canale 5 che anticipa anche il tema della sfilata che avrà come protagoniste le dame del parterre del trono over.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Piange per Massimiliano, Tina: "Vergognati..."

“Nell’arte della seduzione non ho rivali” è il tema della sfilata di oggi 🔥 Come se la caveranno le nostre dame? Appuntamento alle 14.45 su Canale 5, non mancate!”, si legge nella didascalia che accompagna la foto che ricorda l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Tra le dame protagoniste della sfilata ci sarà sicuramente Gemma Galgani.

Giorgio Manetti asfalta Gemma Galgani/ "Scandaloso proporla a Uomini e Donne!"

Gemma Galgani protagonista della sfilata femminile

Gemma Galgani, come sempre, non rifiuterà l’invito della redazione di Uomini e Donne di salire in passerella per la sfilata femminile. Nel corso della puntata di oggi, la dama di Torino dovrà sfoggiare le proprie armi seduttive: punterà sull’outfit seducente o darà vita ad una vera e propria performance com’è accaduto nelle precedenti occasioni?

Come sempre, oltre al voto dei cavalieri del parterre, non mancherà il commento di Tina Cipollari. Le parole dell’opinionista saranno l’occasione per l’ennesimo scontro tra la Cipollari e Gemma che non perdono mai occasione per punzecchiarsi? Lo scopriremo tra pochissimo con l’inizio della nuova puntata.

Marco Firpo pensa ancora a Gemma Galgani: "Anima libera"/ "Mi manca ciò che eravamo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA