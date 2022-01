Luca Salatino, Uomini e Donne/ Amara sorpresa su Eleonora, Maria: “Segnalazioni…”

Amara sorpresa per Luca Salatino nella puntata di Uomini e Donne del 27 gennaio. Dopo la discussione tra il signor Nicola e la signora Olga, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Luca Salatino il cuo percorso sul trono è appena cominciato. Maria De Filippi annuncia l’arrivo di Eleonora, una corteggiatrice con cui il tronista è già uscito e per la quale prova un interesse. “Eleonora quanti anni hai?”, chiede Maria De Filippi dopo l’ingresso in studio della corteggiatrice. “24“, risponde Eleonora lasciando poi la parola alla De Filippi.

“Sei giovane, sei bella come il sole e non vorrei metterti in imbarazzo svelando i dettagli di una segnalazione che è arrivata alla redazione. Due ragazze hanno raccontato alla redazione i dettagli della vita privata di lei durante Uomini e Donne. Siccome il contenuto è abbastanza volgare, preferisco chiedere a lei e mettere fine alla questione”, spiega la conduttrice evitando di leggere il contenuto delle segnalazioni.

Maria De Filippi fa chiarezza sulle segnalazioni riguardanti Eleonora, corteggiatrice di Uomini e Donne

Dopo aver ricevuto le segnalazioni su Eleonora, Maria De Filippi, senza svelare il contenuto delle mail ricevute, chiede alla corteggiatrice di essere sincera. “Per la trasmissione e per rispetto nei confronti di Luca, a me interessa sapere se sei impegnata al di là di Uomini e Donne”, afferma la conduttrice.

“Assolutamente no”, è la risposta secca di Eleonora che poi chiede scusa alla redazione, ma anche al tronista per le segnalazione giunte sul proprio conto. Luca, però, decide di non darci peso portando avanti la conoscenza. Eleonora, tuttavia, non è l’unica ragazza che sta conoscendo. Il tronista, infatti, è uscito anche con Lilly.

