Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Nuove lacrime in arrivo: colpa di Aldo?

Nuova delusione in arrivo per Gemma Galgani? Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, al centro dello studio, dovrebbe tornare Gemma Galgani che, dopo la precisazione di Antonio che le ha ribadito di volere solo un’amicizia, ha deciso di continuare a frequentare Aldo sperando che l’amicizia possa trasformarsi in un sentimento vero e proprio. Tuttavia, come anticipano le talpe del Vicolo, Gemma dovrà presto fare i conti con la decisione del cavaliere. Quel momento dovrebbe essere al centro della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Come sempre, la puntata comincerà con lo sfogo di Gemma nei confronti di Tina Cipollari, rea di spaventare tutti i suoi pretendenti. Spazio, poi, al confronto con Aldo.

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 3 maggio: Gemma sconvolta dopo...

Gemma Galgani e Aldo: tutto finito?

al centro dello studio, Gemma Galgani e Aldo aprono la nuova settimana di Uomini e donne. Lei continua a frequentarlo in amicizia, ma Aldo ribadisce di volere qualcosa in più e non vedendo da parte di Gemma la giusta predisposizione, decide di chiudere. Prima di annunciare la decisione in studio, Aldo aveva confessato tutto a Gemma la quale non aveva nascosto il proprio dispiacere non trattenendo le lacrime. La situazione scatenerà la reazione dello studio, in particolare quella di Tina Cipollari che si scaglierà contro la dama accusandola di piangere perchè teme di restare sola, ma di non essere realmente interessata ad Aldo.

LEGGI ANCHE:

Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola/ Uomini e Donne, dopo scelta una scena...Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 2 maggio: Vanessa o Eugenia, chi la scelta di Massimiliano Mollicone?

© RIPRODUZIONE RISERVATA