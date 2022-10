Gemma Galgani, controllo medico a Uomini e Donne/ Bilancia e pressione: Tina…

Siparietto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Dopo il ballo con Santino, Tina Cipollari, in vista della cena con il nuovo cavaliere, propone a Gemma Galgani un controllo medico. La dama del trono over accetta e si presta al simpatico siparietto seguendo la bionda opinionista dietro le quinte dove era stato allestito uno studio medico. Gemma, così, sale sulla bilancia “truccata” che segna 70 kg. “Impossibile”, afferma Gemma con il sostegno di Maria De Filippi. Tina, poi, procede alla misurazione della pressione e successivamente entrambe rientrano in studio dove Maria fa notare a Gemma che Santino non è molto felice del siparietto a cui si è prestata.

Il cavaliere conferma di non aver gradito mentre un’altra dama critica la Galgani: “E’ stato un po’ imbarazzante”. Tina rassicura Gemma mentre Santino ammette di voler procedere a piccoli passi e di non voler bruciare le tappe (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani e l’incontro con Santino

Gemma Galgani apre la nuova puntata di Uomini e Donne accomodandosi al centro dello studio. Maria De Filippi racconta che la dama di Torino ha lasciato il numero a Raffaele, il signore che stava uscendo con Daniela con cui è tutto finito. “Ho accettato il numero per cortesia”, spiega il cavaliere. “Tu forse, ma lei…”, interviene Tina Cipollari credendo che Gemma stia già pensando ad una conoscenza.

Per la dama di Torino, poi, arriva Santino, un signore della stessa età di Gemma che sa suonare e che ha un grande passione per la musica. “Io so cantare”, afferma Gemma. “Ora per fare colpo su questo signore dice che sa cantare. Ma quando l’avete sentita cantare?”, chiede Tina con Gemma che puntualizza di sapere canta. “Mi piace, sono incuriosita”, ammette Gemma (aggiornamento di Stella Dibenedetto)

Gemma Galgani, nuovo corteggiatore per lei a Uomini e Donne

Nuovo corteggiatore per Gemma Galgani a Uomini e Donne. Dopo la scelta di Didier che, in seguito ad un appuntamento e ad un bacio ha deciso di non voler più continuare a conoscerla. Dopo la prima delusione vissuta nello studio di Uomini e donne, per Gemma, nel corto della nuova puntata del dating show di canale 5, come fanno sapere le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, riceverà una sorpresa gradita e soprattutto inaspettata.

Non si sa se sarà proprio Gemma ad aprire la nuova puntata, ma dalle anticipazioni sappiamo che, nel corso del nuovo appuntamento, Maria De Filippi chiamerà Gemma al centro dello studio per presentarle un nuovo corteggiatore di cui, tuttavia, non si conosce ancora il nome.

Gemma Galgani e il siparietto con Tina Cipollari

Dopo aver discusso nuovamente con Pinuccia nelle scorse puntate con la dama del trono over di Uomini e donne che ha lasciato lo studio in lacrime, Tina Cipollari, nel corso del nuovo appuntamento, metterà nuovamente nel mirino Gemma Galgani. Tra una battuta e una frecciatina, la bionda opinionista stuzzicherà la dama del trono over chiedendo anche l’intervento di un medico come è già accaduto nelle precedenti stagioni di Uomini e Donne.

Come replicherà Gemma di fronte alle battute di Tina? Le due si limiteranno a stuzzicarsi in modo divertente o scoppiare una nuova lite in studio? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.











