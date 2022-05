Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Sorpresa in arrivo per lei: in studio…

Gemma Galgani e la ricerca dell’amore a Uomini e Donne

Gemma Galgani, nonostante le varie delusioni d’amore che ha dovuto affrontare da quando partecipa al trono over di Uomini e donne, non perde la fiducia di poter trovare un uomo con cui costruire una storia stabile e duratura. Nella stagione attualmente in corso del programma di Maria De Filippi, Gemma ha ricevuto diverse delusioni. L’ultima conoscenza, però, ha deciso di chiuderla personalmente. L’appuntamento con Maurizio, il cavaliere giunto in studio solo per lei, infatti, non ha lasciato delle sensazioni positive alla dama che ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere.

Tra Gemma e Maurizio, così, la conoscenza si è già interrotta, ma la dama è pronta a rimettersi nuovamente in gioco per provare a trovare l’amore da favola che sogna da tempo.

Gemma Galgani e l’incontro con un cavaliere di Caserta

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Gemma riceverà una piacevole sorpresa. Maria De Filippi, infatti, annuncerà la presenza in studio di una persona che ha chiamato la redazione esclusivamente per lei.

In studio, così, arriverà un cavaliere di Caserta che conquisterà la simpatia di Gemma che deciderà di farlo restare per conoscerlo meglio. Sarà il principe azzurro che Gemma sta aspettando? Per il momento, la dama di Torino non si fa illusioni e si appresta a vivere la nuova conoscenza.

