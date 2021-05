Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tutto finito con Aldo, Tina Cipollari…

Gemma Galgani ancora senza pretendenti nella nuova puntata di Uomini e Donne. Se nella scorsa puntata ha dovuto fare i conti con la scelta del signor Antonio di avere con lei solo un’amicizia, nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, la dama di Torino, dopo i momenti dedicati al confronto tra Biagio e Sara e a quello che vedrà come protagonista Isabella Ricci, tornerà ad accomodarsi al centro dello studio per un nuovo confronto con Aldo. La frequentazione tra Gemma e il cavaliere va avanti ormai da un po’. Sin dall’inizio, la Galgani ha spiegato di non vedere in Aldo un futuro fidanzato, ma di frequentarlo come amico. Nonostante tutto, però, ha accettato la corte di Aldo sperando di poter cambiare idea. Nella nuova puntata di Uomini e Donne, tuttavia, ci sarà un colpo di scena.

BIAGIO DI MARO E SARA, UOMINI E DONNE/ "Chiudo perchè non c'è passione". Tina...

Aldo chiude con Gemma Galgani

Dopo aver accettato di frequentare Gemma Galgani come amica sperando di poter conquistare il suo cuore con il suo corteggiamento, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, il signor Aldo, nella nuova puntata di Uomini e Donne, farà un passo indietro ammettendo di essersi sbagliato e di essere sicuro che con Gemma non potrà mai nascere l’amore. Aldo, così, annuncerà la decisione di non voler andare avanti mostrando insteresse per altre due signore del parterre ovvero Sara che ha chiuso la frequentazione con Biagio e Isabella che sta conoscendo un nuovo pretendente. Come reagirà Gemma di fronte alla scelta di Aldo?

LEGGI ANCHE:

ORIELLA DORELLA/ "In amore non sono stata fortunata. Sognavo una famiglia che..."Stalker aggredisce ex fidanzata sul bus/ 29enne arrestato: botte, minacce e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA