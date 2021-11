Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tutto finito con Costabile. Tina: “Una scusa…”

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e donne per raccontare le ultime novità del suo rapporto con Costabile. Dopo un inizio fatto di baci e passione, la dama del trono over lamenta qualche mancanza da parte del cavaliere. Secondo Gemma, infatti, Costabile avrebbe un atteggiamento più freddo e distaccato rispetto a quello che aveva all’inizio della loro frequentazione. In particolare Gemma racconta di non aver sentito vicino Costabile il quale non le avrebbe inviato nessun messaggio del buongiorno e della buonanotte.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 2 novembre: delusione per Gemma

Il cavaliere, però, si difende spiegando di aver fatto molto di più per la Galgani. Costabile, infatti, racconta di aver invitato Gemma a trascorrere qualche giorno di vacanza con lui. Tuttavia, la dama appare visibilmente infastidita dall’atteggiamento di Costabile da cui vorrebbe più passione.

Costabile chiude con Gemma Galgani

Tina Cipollari non crede affatto a Gemma Galgani. Secondo la bionda opinionista, la dama del trono over avrebbe trovato l’ennesima scusa per chiudere la storia. “A lei questo signore non è mai piaciuto e questa è una scusa per chiudere“, sbotta Tina Cipollari. “Ci sono stati diverti momenti di vuoto telefonici”, spiega Gemma con cui Costabile non è d’accordo.

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA, PERCHÉ?/ Per Andrea Nicole, baci con...

Il cavaliere ritiene, esattamente come Tina Cipollari, che quella di Gemma sia una scusa per chiudere. “Ti sto dimostrando il mio interesse con i fatti. Se mi addormento, non può essere una colpa. Sto avendo giorni intensi e ieri sera sono crollato e non ti ho chiamato”, spiega la dama. Il cavaliere, così, decide di mettere un punto alla storia non considerando reale la versione di Gemma la quale, tuttavia, spronota da Maria De Filippi prova a chiedere un’altra possibilità al cavaliere che puntualizza di non essere assolutamente innamorato.

LEGGI ANCHE:

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Piange per Costabile: "L'ho sentito distaccato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA