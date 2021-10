Gemma Galgani, Uomini e Donne/ “Ho baciato Costabile per 16 minuti”. Tina…

Dopo aver raccontato del nuovo appuntamento con Costabile e aver discusso nuovamente con Tina Cipollari, dopo il momento dedicato ad Andrea Nicole, Gemma Galgani torna nuovamente al centro dello studio di Uomini e donne. La dama di Torino sta vivendo un nuovo capitolo sentimentale non nascondendo di sperare in un lieto fine dopo tante delusioni. Dopo il turbamento scatenato dal commento di Tina Cipollari sul bacio, Gemma e Costabile si sono rivisti ritrovando la magia delle prime uscite.

“Sono felice di scoprire che vi siete riappacificati, che Gemma è serena, che avete superato le mie parole e che Gemma è serena. Scusami se ho fatto quelle considerazioni. Sono veramente felice e contenta che questo fulmine sia sparito dalla vostra vita”, commenta Tina prima di lasciare la parola a Gemma e Costabile.

Gemma Galgani e Costabile a Uomini e donne: “Siamo tornati al periodo in cui si pomiciava in macchina”

Dopo un chiarimento in camerino, Gemma Galgani e Costabile sono usciti insieme. “Siamo finiti in una strada senza uscita e siamo tornati a quello che si faceva 50 anni fa quando si pomiciava in macchina. Eravamo lontani da occhi indiscreti”, racconta il cavaliere. “Un racconto del genere non me l’aspettavo”, commenta Tina Cipollari.

“Ci sono stati dei baci belli e passionali. Ci siamo baciati per sedici minuti”, racconta Gemma. “Sedici minuti? Pur di attirare le attenzioni dei giovani, questa donna spara cavolate”, commenta la bionda opinionista non credendo al racconto della dama di Torino. “Sto bene, provo delle belle sensazioni e voglio portare avanti questa conoscenza“, conclude Gemma che trova corrispondenza in Costabile.

