Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Tutto finito con Santino? La scelta che…

Gemma Galgani di nuovo single a Uomini e Donne

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne? Secondo le anticipazioni della nuova puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Gemma dovrebbe essere nuovamente protagonista della puntata dopo l’incontro con Santino, un cavaliere giunto in studio esclusivamente per lei. Nella scorsa puntata, Gemma ha conosciuto Santino parlando un po’ con lui e decidendo di conoscerlo e frequentarlo. La prima impressione è stata molto positiva per la dama del trono over che ha cominciato la nuova stagione del dating show di canale 5 con l’intenzione di trovare il vero amore che, finora, non ha ancora trovato.

Cosa sarà successo tra Gemma e Salatino durante il primo appuntamento? Sarà scattato già il colpo di fulmine tra la dama di Torino e il suo nuovo pretendente? Ci sarà già stato il primo bacio?

Gemma Galgani e Santino: tutto è già finito

Per scoprire se ci sia stato un bacio o un piccolo contatto fisico tra Gemma Galgani e Santino è necessario aspettare l’inizio della nuova puntata. Tuttavia, stando alle anticipazioni della pagina “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni è necessario aspettare l’inizio della puntata.

Tuttavia, dalle indiscrezioni, pare che la conoscenza tra la dama di Torino e il cavaliere sia già tutto finito. Gemma, infatti, avrebbe deciso di chiudere subito la frequentazione. Sarà accaduto qualcosa che le ha dato fastidio al punto da mettere immediatamente un punto?

